https://ria.ru/20220114/avtorizatsiya-1767721939.html

Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID

Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID - РИА Новости, 14.01.2022

Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) оказало содействие Smart-платформе по подбору скидок и промокодов SeverX в запуске авторизации пользователей через Мобильный ID... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T10:00

2022-01-14T10:00

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новости компаний - экономика

технологии

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) оказало содействие Smart-платформе по подбору скидок и промокодов SeverX в запуске авторизации пользователей через Мобильный ID для упрощения регистрации на сайте, сообщает компания.Решение создано на базе технологий Mobile Connect GSMA.Как отметили в компании, билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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новости компаний - экономика, технологии, вымпелком, билайн