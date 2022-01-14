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Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID
Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID - РИА Новости, 14.01.2022
Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) оказало содействие Smart-платформе по подбору скидок и промокодов SeverX в запуске авторизации пользователей через Мобильный ID... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:00
2022-01-14T10:00
2022-01-14T10:04
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вымпелком
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) оказало содействие Smart-платформе по подбору скидок и промокодов SeverX в запуске авторизации пользователей через Мобильный ID для упрощения регистрации на сайте, сообщает компания.Решение создано на базе технологий Mobile Connect GSMA.Как отметили в компании, билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".
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новости компаний - экономика, технологии, вымпелком, билайн