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Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID
Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID - РИА Новости, 14.01.2022
Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) оказало содействие Smart-платформе по подбору скидок и промокодов SeverX в запуске авторизации пользователей через Мобильный ID... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:00
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новости компаний - экономика
технологии
вымпелком
билайн
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) оказало содействие Smart-платформе по подбору скидок и промокодов SeverX в запуске авторизации пользователей через Мобильный ID для упрощения регистрации на сайте, сообщает компания.Решение создано на базе технологий Mobile Connect GSMA.Как отметили в компании, билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".
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новости компаний - экономика, технологии, вымпелком, билайн
10:00 14.01.2022 (обновлено: 10:04 14.01.2022)
 

Билайн помог SeverX запустить авторизацию пользователей через Мобильный ID

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) оказало содействие Smart-платформе по подбору скидок и промокодов SeverX в запуске авторизации пользователей через Мобильный ID для упрощения регистрации на сайте, сообщает компания.
"Услуга Мобильный ID по умолчанию доступна для любого абонента "большой четверки" телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который позволяет забыть о паролях, очередях и бумажных документах, упрощает клиентский путь пользователей, тем самым повышая конверсию в продажи, и обеспечивает высокий уровень безопасности", - поясняется в сообщении.
Решение создано на базе технологий Mobile Connect GSMA.
Как отметили в компании, билайн активно занимается внедрением и интеграцией Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".
© Фото : БилайнБилайн получил премию Рунета за внедрение мобильного ID
Билайн получил премию Рунета за внедрение мобильного ID - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Билайн
Билайн получил премию Рунета за внедрение мобильного ID
 
Новости компаний - ЭкономикаТехнологииВымпелКомБилайн
 
 
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