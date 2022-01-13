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В Челябинске доцента вуза заподозрили в получении взяток
В Челябинске доцента вуза заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 13.01.2022
В Челябинске доцента вуза заподозрили в получении взяток
Доцент кафедры Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске подозревается в получении взяток от студента в размере более 185 тысяч... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:10
2022-01-13T12:23
происшествия
челябинская область
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Доцент кафедры Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске подозревается в получении взяток от студента в размере более 185 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщило в четверг следственное управление СКРФ по региону.По данным следствия, в 2016-2020 годах подозреваемая получила взятки в размере более 185 тысяч рублей от студента за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.
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происшествия, челябинская область, челябинск
12:10 13.01.2022 (обновлено: 12:23 13.01.2022)
 
В Челябинске доцента вуза заподозрили в получении взяток

Доцента вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток почти на 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Доцент кафедры Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске подозревается в получении взяток от студента в размере более 185 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщило в четверг следственное управление СКРФ по региону.
По данным следствия, в 2016-2020 годах подозреваемая получила взятки в размере более 185 тысяч рублей от студента за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.
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Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении доцента одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.
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