12:10 13.01.2022 (обновлено: 12:23 13.01.2022)
В Челябинске доцента вуза заподозрили в получении взяток
Доцента вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток почти на 200 тысяч рублей
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв – РИА Новости. Доцент кафедры Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске подозревается в получении взяток от студента в размере более 185 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщило в четверг следственное управление СКРФ по региону.
По данным следствия, в 2016-2020 годах подозреваемая получила взятки в размере более 185 тысяч рублей от студента за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.
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Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении доцента одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавляется в сообщении.
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