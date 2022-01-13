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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220113/vystavka-1767625080.html
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза - РИА Новости, 13.01.2022
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза
Крупнейшая выставка картин принца Уэльского Чарльза, старшего сына и наследника королевы Великобритании Елизаветы II, открылась в Лондоне, говорится на сайте... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:16
2022-01-13T13:16
культура
искусство
лондон
чарльз, принц уэльский
выставки
новости культуры
танзания
франция
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ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости. Крупнейшая выставка картин принца Уэльского Чарльза, старшего сына и наследника королевы Великобритании Елизаветы II, открылась в Лондоне, говорится на сайте Фонда принца.Экспозицию расположили в Гарнизонной часовне в казармах Челси в лондонском районе Белгравия. На ней представлены 79 акварелей Чарльза. На выставке представлены в основном пейзажи. Например, виды шотландских гор или Танзании. Эта восточноафриканская страна считается одним из любимых мест принца Чарльза для рисования. В разделе, посвященном Франции, выставлены преимущественно сцены из региона Прованс.Принц Уэльский также скромно добавил, что не считает свои эскизы "великим искусством. "Скорее, это особая форма фотоальбома", — подчеркнул он. В экспозицию также включили гобелен, созданный Беном Хаймерсом на основе акварели "Заброшенный коттедж на острове Строма, Кейтнесс 2003" (Abandoned Cottage on the Isle of Stroma, Caithness 2003)". Он был подарен принцу в 2019 году. Выставка будет работать до 14 февраля 2022 года.
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искусство, лондон, чарльз, принц уэльский, выставки, новости культуры, танзания, франция
13:16 13.01.2022
 
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза

В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза

© AP Photo / Jacob King/PoolПринц Чарльз
Принц Чарльз - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Jacob King/Pool
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости. Крупнейшая выставка картин принца Уэльского Чарльза, старшего сына и наследника королевы Великобритании Елизаветы II, открылась в Лондоне, говорится на сайте Фонда принца.
Экспозицию расположили в Гарнизонной часовне в казармах Челси в лондонском районе Белгравия. На ней представлены 79 акварелей Чарльза.
"Эта крупнейшая в истории выставка работ принца и первая полная выставка его акварелей", — отмечают в Фонде.
На выставке представлены в основном пейзажи. Например, виды шотландских гор или Танзании. Эта восточноафриканская страна считается одним из любимых мест принца Чарльза для рисования. В разделе, посвященном Франции, выставлены преимущественно сцены из региона Прованс.
© Clarence House Картина принца Чарльза
Картина принца Чарльза
1 из 3
Картина принца Чарльза
© Clarence House
© Clarence House Картина принца Чарльза
Картина принца Чарльза
2 из 3
Картина принца Чарльза
© Clarence House
© Clarence House Картина принца Чарльза
Картина принца Чарльза
3 из 3
Картина принца Чарльза
© Clarence House
1 из 3
Картина принца Чарльза
© Clarence House
2 из 3
Картина принца Чарльза
© Clarence House
3 из 3
Картина принца Чарльза
© Clarence House

"Я занялся живописью, потому что находил фотографию менее удовлетворяющей. Проще говоря, я испытал непреодолимое желание выразить то, что я видел, с помощью акварели и передать то почти "внутреннее" ощущение текстуры, которого невозможно достичь с помощью фотографии", — сказал Чарльз, открывая выставку.

Принц Уэльский также скромно добавил, что не считает свои эскизы "великим искусством. "Скорее, это особая форма фотоальбома", — подчеркнул он.
В экспозицию также включили гобелен, созданный Беном Хаймерсом на основе акварели "Заброшенный коттедж на острове Строма, Кейтнесс 2003" (Abandoned Cottage on the Isle of Stroma, Caithness 2003)". Он был подарен принцу в 2019 году.
Выставка будет работать до 14 февраля 2022 года.
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КультураИскусствоЛондонЧарльз, принц УэльскийВыставкиНовости культурыТанзанияФранция
 
 
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