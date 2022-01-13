https://ria.ru/20220113/vystavka-1767625080.html
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза - РИА Новости, 13.01.2022
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза
Крупнейшая выставка картин принца Уэльского Чарльза, старшего сына и наследника королевы Великобритании Елизаветы II, открылась в Лондоне, говорится на сайте... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:16
2022-01-13T13:16
2022-01-13T13:16
культура
искусство
лондон
чарльз, принц уэльский
выставки
новости культуры
танзания
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5afe0b36e6a7c1dbd33607636069c44d.jpg
ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости. Крупнейшая выставка картин принца Уэльского Чарльза, старшего сына и наследника королевы Великобритании Елизаветы II, открылась в Лондоне, говорится на сайте Фонда принца.Экспозицию расположили в Гарнизонной часовне в казармах Челси в лондонском районе Белгравия. На ней представлены 79 акварелей Чарльза. На выставке представлены в основном пейзажи. Например, виды шотландских гор или Танзании. Эта восточноафриканская страна считается одним из любимых мест принца Чарльза для рисования. В разделе, посвященном Франции, выставлены преимущественно сцены из региона Прованс.Принц Уэльский также скромно добавил, что не считает свои эскизы "великим искусством. "Скорее, это особая форма фотоальбома", — подчеркнул он. В экспозицию также включили гобелен, созданный Беном Хаймерсом на основе акварели "Заброшенный коттедж на острове Строма, Кейтнесс 2003" (Abandoned Cottage on the Isle of Stroma, Caithness 2003)". Он был подарен принцу в 2019 году. Выставка будет работать до 14 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20211221/dante-1764602617.html
лондон
танзания
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569126768_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c9a79058d6403a0d13ed35fd3d69e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
искусство, лондон, чарльз, принц уэльский, выставки, новости культуры, танзания, франция
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза
В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза
ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости.
Крупнейшая выставка картин принца Уэльского Чарльза, старшего сына и наследника королевы Великобритании Елизаветы II, открылась в Лондоне, говорится
на сайте Фонда принца.
Экспозицию расположили в Гарнизонной часовне в казармах Челси в лондонском районе Белгравия. На ней представлены 79 акварелей Чарльза.
"Эта крупнейшая в истории выставка работ принца и первая полная выставка его акварелей", — отмечают в Фонде.
На выставке представлены в основном пейзажи. Например, виды шотландских гор или Танзании. Эта восточноафриканская страна считается одним из любимых мест принца Чарльза для рисования. В разделе, посвященном Франции, выставлены преимущественно сцены из региона Прованс.
"Я занялся живописью, потому что находил фотографию менее удовлетворяющей. Проще говоря, я испытал непреодолимое желание выразить то, что я видел, с помощью акварели и передать то почти "внутреннее" ощущение текстуры, которого невозможно достичь с помощью фотографии", — сказал Чарльз, открывая выставку.
Принц Уэльский также скромно добавил, что не считает свои эскизы "великим искусством. "Скорее, это особая форма фотоальбома", — подчеркнул он.
В экспозицию также включили гобелен, созданный Беном Хаймерсом на основе акварели "Заброшенный коттедж на острове Строма, Кейтнесс 2003" (Abandoned Cottage on the Isle of Stroma, Caithness 2003)". Он был подарен принцу в 2019 году.
Выставка будет работать до 14 февраля 2022 года.