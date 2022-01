https://ria.ru/20220113/vystavka-1767625080.html

В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза

В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза

В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза

Крупнейшая выставка картин принца Уэльского Чарльза, старшего сына и наследника королевы Великобритании Елизаветы II, открылась в Лондоне

ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости. Крупнейшая выставка картин принца Уэльского Чарльза, старшего сына и наследника королевы Великобритании Елизаветы II, открылась в Лондоне, говорится на сайте Фонда принца.Экспозицию расположили в Гарнизонной часовне в казармах Челси в лондонском районе Белгравия. На ней представлены 79 акварелей Чарльза. На выставке представлены в основном пейзажи. Например, виды шотландских гор или Танзании. Эта восточноафриканская страна считается одним из любимых мест принца Чарльза для рисования. В разделе, посвященном Франции, выставлены преимущественно сцены из региона Прованс.Принц Уэльский также скромно добавил, что не считает свои эскизы "великим искусством. "Скорее, это особая форма фотоальбома", — подчеркнул он. В экспозицию также включили гобелен, созданный Беном Хаймерсом на основе акварели "Заброшенный коттедж на острове Строма, Кейтнесс 2003" (Abandoned Cottage on the Isle of Stroma, Caithness 2003)". Он был подарен принцу в 2019 году. Выставка будет работать до 14 февраля 2022 года.

