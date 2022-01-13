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Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной - РИА Новости, 13.01.2022
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
Власти Сербии закупают только оборонительное вооружение, страна остается нейтральной в военном смысле, в отличие от соседей-членов НАТО, которые приобретают и... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T01:46
2022-01-13T01:46
в мире
хорватия
европа
нато
александр вучич
россия
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БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Власти Сербии закупают только оборонительное вооружение, страна остается нейтральной в военном смысле, в отличие от соседей-членов НАТО, которые приобретают и оружие для нападения, заявил сербский президент Александр Вучич.Он заявил в декабре, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планирует купить около 30 вертолетов: 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".В ночь на четверг он ответил в интервью национальному телевидению на вопрос, почему вооружение Сербии беспокоит соседей, в первую очередь Хорватию."Сербия говорит: мы ответим и будем сильнее, есть деньги, и экономика крепче. Не для того, чтобы нападать на кого-то, хотим наилучших отношений с Хорватией. Но для того, чтобы мы могли защитить свою страну, чтобы вы нас не топтали как раньше. И им мешает, что мы закупаем европейские и российские вертолеты, ПЗРК "Панцирь-С1", который может лишь защищать территорию Сербии, не может служить для нападения", — подчеркнул сербский лидер.По его словам, некоторым политикам в регионе мешает и развитие сербской оборонной промышленности, "в которую еще предстоит вкладываться и развивать".Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В декабре в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
https://ria.ru/20211229/serbiya-1766087538.html
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в мире, хорватия, европа, нато, александр вучич, россия
01:46 13.01.2022
 
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной

Президент Вучич: Сербия, в отличие от членов НАТО, закупает оборонительное вооружение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Власти Сербии закупают только оборонительное вооружение, страна остается нейтральной в военном смысле, в отличие от соседей-членов НАТО, которые приобретают и оружие для нападения, заявил сербский президент Александр Вучич.
Он заявил в декабре, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планирует купить около 30 вертолетов: 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".
В ночь на четверг он ответил в интервью национальному телевидению на вопрос, почему вооружение Сербии беспокоит соседей, в первую очередь Хорватию.

"Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО. А мы — свободолюбивое и военно нейтральное государство — не можем защищаться? Они покупают оружие для нападения, а беспокоятся из-за того, что мы закупаем оборонительные вооружения. Они не беспокоятся из-за (закупаемых Хорватией бронеавтомобилей) Patria AMV и БМП M2 Bradley, не беспокоятся из-за (приобретенных Хорватией истребителей) 12 Rafale", — отметил Вучич.

"Сербия говорит: мы ответим и будем сильнее, есть деньги, и экономика крепче. Не для того, чтобы нападать на кого-то, хотим наилучших отношений с Хорватией. Но для того, чтобы мы могли защитить свою страну, чтобы вы нас не топтали как раньше. И им мешает, что мы закупаем европейские и российские вертолеты, ПЗРК "Панцирь-С1", который может лишь защищать территорию Сербии, не может служить для нападения", — подчеркнул сербский лидер.
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Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В декабре в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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В миреХорватияЕвропаНАТОАлександр ВучичРоссия
 
 
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