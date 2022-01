https://ria.ru/20220113/vasyanov-1767726085.html

Создатель "Общаги" Роман Васьянов снял новый клип Адель

2022-01-13T18:45

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский оператор и режиссер Роман Васьянов снял клип Адель на песню "Oh My God" из ее нового альбома "30". Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы. В черно-белом клипе камера постоянно двигается вокруг Адель, пока она поет "Oh My God". В каждом кадре она появляется в новом образе: то в роскошном вечернем наряде, то в длинной серебристой юбке и черным топе, а то в наряде, имитирующем облачение католического священника. Режиссером музыкального видео выступил Сэм Браун, который ранее создал для Адель ролик к треку "Rolling in the Deep". Меньше чем за сутки клип набрал 11 миллионов просмотров и почти полмиллиона лайков. Отметили зрители и работу Васьянова. В сторис инстаграм он опубликовал комментарии пользователей, которые написали ему "Браво", а кто-то даже назвал клип "шедевром". Роман Васьянов известен как в России, так и за рубежом. Как оператор он работал над "Тисками" и "Одессой" Валерия Тодоровского, голливудскими боевиками "Отряд самоубийц", "Стена", "Яркость" и другими. В 2020 он дебютировал как режиссер, представив драму "Общага".

