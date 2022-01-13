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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220113/vasyanov-1767726085.html
Создатель "Общаги" Роман Васьянов снял новый клип Адель
Создатель "Общаги" Роман Васьянов снял новый клип Адель - РИА Новости, 13.01.2022
Создатель "Общаги" Роман Васьянов снял новый клип Адель
Российский оператор и режиссер Роман Васьянов снял клип Адель на песню "Oh My God" из ее нового альбома "30". Ролик опубликован на YouTube-канале... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:45
2022-01-13T18:45
культура
адель эдкинс
новости культуры
музыка
валерий тодоровский
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский оператор и режиссер Роман Васьянов снял клип Адель на песню "Oh My God" из ее нового альбома "30". Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы. В черно-белом клипе камера постоянно двигается вокруг Адель, пока она поет "Oh My God". В каждом кадре она появляется в новом образе: то в роскошном вечернем наряде, то в длинной серебристой юбке и черным топе, а то в наряде, имитирующем облачение католического священника. Режиссером музыкального видео выступил Сэм Браун, который ранее создал для Адель ролик к треку "Rolling in the Deep". Меньше чем за сутки клип набрал 11 миллионов просмотров и почти полмиллиона лайков. Отметили зрители и работу Васьянова. В сторис инстаграм он опубликовал комментарии пользователей, которые написали ему "Браво", а кто-то даже назвал клип "шедевром". Роман Васьянов известен как в России, так и за рубежом. Как оператор он работал над "Тисками" и "Одессой" Валерия Тодоровского, голливудскими боевиками "Отряд самоубийц", "Стена", "Яркость" и другими. В 2020 он дебютировал как режиссер, представив драму "Общага".
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адель эдкинс, новости культуры, музыка, валерий тодоровский, россия
18:45 13.01.2022
 
Создатель "Общаги" Роман Васьянов снял новый клип Адель

Создатель "Общаги" Роман Васьянов снял новый клип Адель

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский оператор и режиссер Роман Васьянов снял клип Адель на песню "Oh My God" из ее нового альбома "30". Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.
В черно-белом клипе камера постоянно двигается вокруг Адель, пока она поет "Oh My God". В каждом кадре она появляется в новом образе: то в роскошном вечернем наряде, то в длинной серебристой юбке и черным топе, а то в наряде, имитирующем облачение католического священника.
Режиссером музыкального видео выступил Сэм Браун, который ранее создал для Адель ролик к треку "Rolling in the Deep".
Меньше чем за сутки клип набрал 11 миллионов просмотров и почти полмиллиона лайков.
Отметили зрители и работу Васьянова. В сторис инстаграм он опубликовал комментарии пользователей, которые написали ему "Браво", а кто-то даже назвал клип "шедевром".
Роман Васьянов известен как в России, так и за рубежом. Как оператор он работал над "Тисками" и "Одессой" Валерия Тодоровского, голливудскими боевиками "Отряд самоубийц", "Стена", "Яркость" и другими.
В 2020 он дебютировал как режиссер, представив драму "Общага".
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