Участники Placebo представили новый трек "Try Better Next Time"

2022-01-13T05:32

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Участники британской рок-группы Placebo представили в Сети новый трек "Try Better Next Time".Под пульсирующие гитарные риффы фронтмен группы Брайан Молко поет о конце человечества. "Мать-природа очень устала от нас", — объяснил он содержание песни. Трек "Try Better Next Time" стал третьим синглом из грядущего альбома Placebo под названием "Never Let Me Go". Ранее рокеры выпустили из него песни "Beautiful James" и "Surrounded By Spies".Релиз сборника, в который войдет 13 композиций, состоится 25 марта 2022 года.Новый альбом станет восьмым по счету в дискографии музыкантов и первой большой премьерой за последние несколько лет с момента выхода "Loud Like Love" в 2013 году.

