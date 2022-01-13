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Участники Placebo представили новый трек "Try Better Next Time"
Участники Placebo представили новый трек "Try Better Next Time" - РИА Новости, 13.01.2022
Участники Placebo представили новый трек "Try Better Next Time"
Участники британской рок-группы Placebo представили в Сети новый трек "Try Better Next Time". РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T05:32
2022-01-13T05:32
2022-01-13T05:32
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Участники британской рок-группы Placebo представили в Сети новый трек "Try Better Next Time".Под пульсирующие гитарные риффы фронтмен группы Брайан Молко поет о конце человечества. "Мать-природа очень устала от нас", — объяснил он содержание песни. Трек "Try Better Next Time" стал третьим синглом из грядущего альбома Placebo под названием "Never Let Me Go". Ранее рокеры выпустили из него песни "Beautiful James" и "Surrounded By Spies".Релиз сборника, в который войдет 13 композиций, состоится 25 марта 2022 года.Новый альбом станет восьмым по счету в дискографии музыкантов и первой большой премьерой за последние несколько лет с момента выхода "Loud Like Love" в 2013 году.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, музыка
Участники Placebo представили новый трек "Try Better Next Time"
Участники рок-группы Placebo представили новый трек "Try Better Next Time"
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Участники британской рок-группы Placebo представили в Сети новый трек "Try Better Next Time".
Под пульсирующие гитарные риффы фронтмен группы Брайан Молко поет о конце человечества. "Мать-природа очень устала от нас", — объяснил
он содержание песни.
Трек "Try Better Next Time" стал третьим синглом из грядущего альбома Placebo под названием "Never Let Me Go". Ранее рокеры выпустили из него песни "Beautiful James" и "Surrounded By Spies".
Релиз сборника, в который войдет 13 композиций, состоится 25 марта 2022 года.
Новый альбом станет восьмым по счету в дискографии музыкантов и первой большой премьерой за последние несколько лет с момента выхода "Loud Like Love" в 2013 году.