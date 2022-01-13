https://ria.ru/20220113/transformatsiya-1767736065.html

Чернышенко отметил трансформацию российских СМИ из-за внедрения технологий

Чернышенко отметил трансформацию российских СМИ из-за внедрения технологий - РИА Новости, 13.01.2022

Чернышенко отметил трансформацию российских СМИ из-за внедрения технологий

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в День российской печати отметил впечатляющую динамику трансформации российских СМИ под влиянием новых технологий,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:09

2022-01-13T19:09

2022-01-13T19:09

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765778475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db3858c60e8e218b140ef7436b12686c.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в День российской печати отметил впечатляющую динамику трансформации российских СМИ под влиянием новых технологий, напомнив, что в России распространяются более 60,5 тысяч средств массовой информации.День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января."Современная пресса является важным медиатором между властью и обществом, основным источником качественной, актуальной и объективной информации. Ежедневное освещение событий в стране и мире доказывают, что ценности профессии остаются незыблемыми - гражданская позиция, неравнодушие, стремление к справедливости, ответственность и принципиальность", - сказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба кабмина.Зампред правительства напомнил, что история российских СМИ началась 13 января 1703 года, когда был напечатан первый номер русскоязычной газеты "Санкт-Петербургские ведомости". В XXI веке День российской печати перестал быть праздником лишь сотрудников традиционных изданий, "его отмечают люди разных профессий, имеющих информационную и коммуникационную составляющую", отметил Чернышенко."По данным Роскомнадзора, в России распространяется свыше 60,5 тысяч средств массовой информации, почти 9,5 тысяч из них выпускаются на национальных языках. Динамика изменений в сфере СМИ, которые последние десятилетия заметно и масштабно трансформируются под влиянием новых цифровых технологий, впечатляет. Редакции стали "фабриками" разнообразного и интересного контента, в круглосуточном режиме выпуская интернет-проекты, видео и подкасты, активно работая с аудиторией в социальных сетях", - добавил он.Чернышенко подчеркнул, что цифровые технологии внесли в ежедневный труд сотрудников медиаиндустрии немало прорывных новаций, которые позволяют достигать серьезных результатов. "Но по-прежнему традиционные газеты и журналы играют важную роль в развитии общества, особенно для жителей небольших населенных пунктов нашей огромной страны. Правительство продолжает их поддерживать, ежегодно выделяя финансирование на социально значимые проекты печатных изданий", - отметил зампред правительства.Он подчеркнул, что в 2021 году в рамках госпрограммы "Информационное общество" поддержку получили 1270 проектов, которые представили более 800 печатных СМИ из 72 регионов России - это издания на национальных языках, журналы для детей и подростков, из федерального бюджета на эти цели было направлено 500,5 миллионов рублей."Я поздравляю всех причастных с профессиональным праздником и желаю интересных идей, вдохновения, освоения разных площадок взаимодействия с аудиторией и ее постоянного роста, а также ярких содержательных материалов", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20211229/internet-1766007728.html

https://ria.ru/20211228/chernyshenko-1765685448.html

https://ria.ru/20211228/tekhnologii-1765761243.html

https://ria.ru/20211230/sistema-1766195689.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий чернышенко, россия