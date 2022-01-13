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Чернышенко отметил трансформацию российских СМИ из-за внедрения технологий
Чернышенко отметил трансформацию российских СМИ из-за внедрения технологий - РИА Новости, 13.01.2022
Чернышенко отметил трансформацию российских СМИ из-за внедрения технологий
Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в День российской печати отметил впечатляющую динамику трансформации российских СМИ под влиянием новых технологий,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:09
2022-01-13T19:09
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в День российской печати отметил впечатляющую динамику трансформации российских СМИ под влиянием новых технологий, напомнив, что в России распространяются более 60,5 тысяч средств массовой информации.День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января."Современная пресса является важным медиатором между властью и обществом, основным источником качественной, актуальной и объективной информации. Ежедневное освещение событий в стране и мире доказывают, что ценности профессии остаются незыблемыми - гражданская позиция, неравнодушие, стремление к справедливости, ответственность и принципиальность", - сказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба кабмина.Зампред правительства напомнил, что история российских СМИ началась 13 января 1703 года, когда был напечатан первый номер русскоязычной газеты "Санкт-Петербургские ведомости". В XXI веке День российской печати перестал быть праздником лишь сотрудников традиционных изданий, "его отмечают люди разных профессий, имеющих информационную и коммуникационную составляющую", отметил Чернышенко."По данным Роскомнадзора, в России распространяется свыше 60,5 тысяч средств массовой информации, почти 9,5 тысяч из них выпускаются на национальных языках. Динамика изменений в сфере СМИ, которые последние десятилетия заметно и масштабно трансформируются под влиянием новых цифровых технологий, впечатляет. Редакции стали "фабриками" разнообразного и интересного контента, в круглосуточном режиме выпуская интернет-проекты, видео и подкасты, активно работая с аудиторией в социальных сетях", - добавил он.Чернышенко подчеркнул, что цифровые технологии внесли в ежедневный труд сотрудников медиаиндустрии немало прорывных новаций, которые позволяют достигать серьезных результатов. "Но по-прежнему традиционные газеты и журналы играют важную роль в развитии общества, особенно для жителей небольших населенных пунктов нашей огромной страны. Правительство продолжает их поддерживать, ежегодно выделяя финансирование на социально значимые проекты печатных изданий", - отметил зампред правительства.Он подчеркнул, что в 2021 году в рамках госпрограммы "Информационное общество" поддержку получили 1270 проектов, которые представили более 800 печатных СМИ из 72 регионов России - это издания на национальных языках, журналы для детей и подростков, из федерального бюджета на эти цели было направлено 500,5 миллионов рублей."Я поздравляю всех причастных с профессиональным праздником и желаю интересных идей, вдохновения, освоения разных площадок взаимодействия с аудиторией и ее постоянного роста, а также ярких содержательных материалов", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20211229/internet-1766007728.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), дмитрий чернышенко, россия
19:09 13.01.2022
 
Чернышенко отметил трансформацию российских СМИ из-за внедрения технологий

Вице-премьер Чернышенко отметил трансформацию российских СМИ из-за внедрения технологий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко в День российской печати отметил впечатляющую динамику трансформации российских СМИ под влиянием новых технологий, напомнив, что в России распространяются более 60,5 тысяч средств массовой информации.
День российской печати был утвержден президиумом Верховного совета России в 1991 году и отмечается ежегодно 13 января.
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"Современная пресса является важным медиатором между властью и обществом, основным источником качественной, актуальной и объективной информации. Ежедневное освещение событий в стране и мире доказывают, что ценности профессии остаются незыблемыми - гражданская позиция, неравнодушие, стремление к справедливости, ответственность и принципиальность", - сказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба кабмина.
Зампред правительства напомнил, что история российских СМИ началась 13 января 1703 года, когда был напечатан первый номер русскоязычной газеты "Санкт-Петербургские ведомости". В XXI веке День российской печати перестал быть праздником лишь сотрудников традиционных изданий, "его отмечают люди разных профессий, имеющих информационную и коммуникационную составляющую", отметил Чернышенко.
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"По данным Роскомнадзора, в России распространяется свыше 60,5 тысяч средств массовой информации, почти 9,5 тысяч из них выпускаются на национальных языках. Динамика изменений в сфере СМИ, которые последние десятилетия заметно и масштабно трансформируются под влиянием новых цифровых технологий, впечатляет. Редакции стали "фабриками" разнообразного и интересного контента, в круглосуточном режиме выпуская интернет-проекты, видео и подкасты, активно работая с аудиторией в социальных сетях", - добавил он.
Чернышенко подчеркнул, что цифровые технологии внесли в ежедневный труд сотрудников медиаиндустрии немало прорывных новаций, которые позволяют достигать серьезных результатов. "Но по-прежнему традиционные газеты и журналы играют важную роль в развитии общества, особенно для жителей небольших населенных пунктов нашей огромной страны. Правительство продолжает их поддерживать, ежегодно выделяя финансирование на социально значимые проекты печатных изданий", - отметил зампред правительства.
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Он подчеркнул, что в 2021 году в рамках госпрограммы "Информационное общество" поддержку получили 1270 проектов, которые представили более 800 печатных СМИ из 72 регионов России - это издания на национальных языках, журналы для детей и подростков, из федерального бюджета на эти цели было направлено 500,5 миллионов рублей.
"Я поздравляю всех причастных с профессиональным праздником и желаю интересных идей, вдохновения, освоения разных площадок взаимодействия с аудиторией и ее постоянного роста, а также ярких содержательных материалов", - заключил Чернышенко.
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Дмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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