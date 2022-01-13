https://ria.ru/20220113/sk-1767714371.html

Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в регионах

Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в регионах - РИА Новости, 13.01.2022

Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в регионах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после того, как в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании"... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:36

2022-01-13T17:36

2022-01-13T17:37

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

самарское

архангельское

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после того, как в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании" эвакуировали более 150 образовательных учреждений, сообщается на сайте СК РФ.Ранее власти сообщили РИА Новости, что в четверг в связи с поступившим сигналом о возможном минировании в ряде школ города была организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения, никто не пострадал, занятия в школах отменены."Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных органов организовать процессуальные проверки по фактам массовых эвакуаций учащихся учебных заведений в связи с ложными сообщениями об актах терроризма. СМИ сообщали накануне о случаях в Екатеринбурге, по которому Председатель СК России уже давал поручение установить все обстоятельства. В последующем волна сообщений о ложных минированиях прошла в Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других", - говорится в сообщении.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220113/fsb-1767698443.html

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), самарское, архангельское, россия, ложные сообщения о минировании зданий