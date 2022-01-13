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https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767590106.html
Сенат США проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока — 2"
Сенат США проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022
Сенат США проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока — 2"
Сенат США назначил на четверг голосование по законопроекту, который предписывает президенту Джо Байдену ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток — РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T03:58
2022-01-13T03:58
в мире
украина
сша
маттиас варниг
джо байден
северный поток — 2
тед круз (сенатор от штата техас)
nord stream 2 ag
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Сенат США назначил на четверг голосование по законопроекту, который предписывает президенту Джо Байдену ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток — 2", который предназначен для поставок российского газа в Европу, сообщила пресс-служба палаты.Для принятия инициативы сенатора-республиканца Теда Круза требуется 60 голосов, то есть поддержка не менее десяти демократов-однопартийцев Байдена, чья администрация, как писала местная пресса, агитирует против законопроекта."Сенат прервал свою работу вечером (в среду) и вновь соберется в 10:00 утра в четверг (18:00 мск). На это время запланировано обсуждение (законопроекта) S.3436 в отношении санкций против трубопровода "Северный поток — 2". После перерыва с 12:45 до 14:15 (20:45-22:45 мск) сенат проголосует по S.3436 с порогом в 60 голосов", — говорится в сообщении.Законопроект предписывает президенту ввести санкции против "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода, а также самой такой структуры. Круз пытается таким образом добиться отмены освобождения от американских рестрикций оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.Санкции предполагают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация немецкими и европейскими властями приостановлена под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220113/potok-1767588161.html
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в мире, украина, сша, маттиас варниг, джо байден, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), nord stream 2 ag, вашингтон, россия
03:58 13.01.2022
 
Сенат США проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока — 2"

Сенат США в четверг проголосует по проекту закона о санкциях против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Сенат США назначил на четверг голосование по законопроекту, который предписывает президенту Джо Байдену ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток — 2", который предназначен для поставок российского газа в Европу, сообщила пресс-служба палаты.
Для принятия инициативы сенатора-республиканца Теда Круза требуется 60 голосов, то есть поддержка не менее десяти демократов-однопартийцев Байдена, чья администрация, как писала местная пресса, агитирует против законопроекта.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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"Сенат прервал свою работу вечером (в среду) и вновь соберется в 10:00 утра в четверг (18:00 мск). На это время запланировано обсуждение (законопроекта) S.3436 в отношении санкций против трубопровода "Северный поток — 2". После перерыва с 12:45 до 14:15 (20:45-22:45 мск) сенат проголосует по S.3436 с порогом в 60 голосов", — говорится в сообщении.
Законопроект предписывает президенту ввести санкции против "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода, а также самой такой структуры. Круз пытается таким образом добиться отмены освобождения от американских рестрикций оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Санкции предполагают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.
Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация немецкими и европейскими властями приостановлена под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 20:26
В конгрессе представили законопроект о новых санкциях против России
 
В миреУкраинаСШАМаттиас ВарнигДжо БайденСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)Nord Stream 2 AGВашингтонРоссия
 
 
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