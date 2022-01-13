https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767590106.html

Сенат США проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока — 2"

Сенат США проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.01.2022

Сенат США проголосует по проекту о санкциях против "Северного потока — 2"

Сенат США назначил на четверг голосование по законопроекту, который предписывает президенту Джо Байдену ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток — РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T03:58

2022-01-13T03:58

2022-01-13T03:58

в мире

украина

сша

маттиас варниг

джо байден

северный поток — 2

тед круз (сенатор от штата техас)

nord stream 2 ag

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Сенат США назначил на четверг голосование по законопроекту, который предписывает президенту Джо Байдену ужесточить санкции против трубопровода "Северный поток — 2", который предназначен для поставок российского газа в Европу, сообщила пресс-служба палаты.Для принятия инициативы сенатора-республиканца Теда Круза требуется 60 голосов, то есть поддержка не менее десяти демократов-однопартийцев Байдена, чья администрация, как писала местная пресса, агитирует против законопроекта."Сенат прервал свою работу вечером (в среду) и вновь соберется в 10:00 утра в четверг (18:00 мск). На это время запланировано обсуждение (законопроекта) S.3436 в отношении санкций против трубопровода "Северный поток — 2". После перерыва с 12:45 до 14:15 (20:45-22:45 мск) сенат проголосует по S.3436 с порогом в 60 голосов", — говорится в сообщении.Законопроект предписывает президенту ввести санкции против "любого должностного лица структуры, созданной для или ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию" трубопровода, а также самой такой структуры. Круз пытается таким образом добиться отмены освобождения от американских рестрикций оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG — и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.Санкции предполагают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация немецкими и европейскими властями приостановлена под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220113/potok-1767588161.html

https://ria.ru/20220112/sanktsii-1767566579.html

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в мире, украина, сша, маттиас варниг, джо байден, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), nord stream 2 ag, вашингтон, россия