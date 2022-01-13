В Кремле заявили о разногласиях с США по принципиальным вопросам
Пресс-секретарь президента Песков: у России и США разногласия по принципиальным вопросам
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. На консультациях России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе был позитив, но нужны ответы на принципиальные вопросы, по ним зафиксированы разногласия, это плохо и можно зачесть в минус двух раундов переговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в ходе переговоров были положительные нюансы и элементы, но они не были главными.
"Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретные поставленные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо. Это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов", - сказал Песков.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.