https://ria.ru/20220113/raznoglasiya-1767648781.html

В Кремле заявили о разногласиях с США по принципиальным вопросам

В Кремле заявили о разногласиях с США по принципиальным вопросам - РИА Новости, 13.01.2022

В Кремле заявили о разногласиях с США по принципиальным вопросам

На консультациях России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе был позитив, но нужны ответы на принципиальные вопросы, по ним зафиксированы разногласия, это плохо и... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:12

2022-01-13T13:12

2022-01-13T13:12

в мире

украина

сша

европа

дмитрий песков

нато

брюссель

совет россия-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589319905_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_7eca410bfb5e4d6c6b0d112c4dc50b1a.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. На консультациях России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе был позитив, но нужны ответы на принципиальные вопросы, по ним зафиксированы разногласия, это плохо и можно зачесть в минус двух раундов переговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что в ходе переговоров были положительные нюансы и элементы, но они не были главными."Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретные поставленные принципиальные вопросы. Вот по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо. Это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов", - сказал Песков.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/itogi-1767645673.html

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767641435.html

украина

сша

европа

брюссель

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, дмитрий песков, нато, брюссель, совет россия-нато, россия