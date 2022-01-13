https://ria.ru/20220113/qr-kod-1767711556.html

В Крыму возобновится режим QR-кодов при посещении общественных мест

В Крыму возобновится режим QR-кодов при посещении общественных мест - РИА Новости, 13.01.2022

В Крыму возобновится режим QR-кодов при посещении общественных мест

Режим QR-кодов при посещении общественных мест в Крыму возобновится с 17 января, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:27

2022-01-13T17:27

2022-01-13T18:08

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qr-код

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Режим QR-кодов при посещении общественных мест в Крыму возобновится с 17 января, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.Режим QR-кодов при посещении общественных мест, включая объекты общепита, кинотеатры и музеи, был временно снят в Крыму в конце декабря. Изначально, послабления должны были продлиться до 20 января. При этом, власти республики заявляли, что последующие решения будут приниматься исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации."В абзаце первом подпункта 14.1: слова "с 20 января 2022 года" заменить словами "с 17 января 2022 года", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.В управлении информации и пресс-службы главы республики пояснили журналистам, что запрет распространяется на совершеннолетних и касается посещения ресторанов, кафе, фуд-кортов, салонов красоты, парикмахерских, СПА-салонов, саун, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, театров, библиотек, музеев, цирков, торгово-развлекательных центров, пеших и автобусных экскурсий.Для посещения теперь нужно предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный тест.

https://ria.ru/20220113/gosduma-1767604697.html

https://ria.ru/20220113/qr-kod-1767633089.html

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россия, общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код