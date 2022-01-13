https://ria.ru/20220113/putin-1767694441.html
Путин проинформировал премьера Израиля об инициативах по безопасности
Путин проинформировал премьера Израиля об инициативах по безопасности - РИА Новости, 13.01.2022
Путин проинформировал премьера Израиля об инициативах по безопасности
Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Израиля Нафтали Беннета об инициативах РФ о гарантиях безопасности и работе по этой теме с США... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:16
2022-01-13T16:16
2022-01-13T16:16
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нафтали беннет
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Израиля Нафтали Беннета об инициативах РФ о гарантиях безопасности и работе по этой теме с США и НАТО, сообщили в пресс-службе Кремля."В частности, по просьбе Нафтали Беннета президент России информировал по существу инициативы о выработке юридически оформленных договоренностей, гарантирующих безопасность РФ, и проводимой на этот счет работе с США и их союзниками по НАТО", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин сообщил премьеру Израиля о принципиальных подходах к урегулированию внутриукраинского конфликта.
https://ria.ru/20220113/shagi-1767693318.html
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в мире, израиль, сша, владимир путин, нато, россия, нафтали беннет
Путин проинформировал премьера Израиля об инициативах по безопасности
Президент Путин проинформировал премьера Израиля о российских инициативах по безопасности