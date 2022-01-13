https://ria.ru/20220113/puteshestviya-1767608933.html
Эксперты рассказали, как путешественники провели новогодние выходные
Эксперты рассказали, как путешественники провели новогодние выходные - РИА Новости, 13.01.2022
Эксперты рассказали, как путешественники провели новогодние выходные
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем они занимались в долгие новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:44
2022-01-13T10:44
2022-01-13T10:44
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем они занимались в долгие новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1370 пользователей и выяснили, что большинство остались в это время дома. Лишь треть респондентов отправились в поездку в зимние каникулы.Народные праздничные гуляния и многолюдные места развлечений привлекали только 42 процента опрошенных, остальные предпочитали более уединенные локации для отдыха.Лишь 17 процентов сказали, что в этот период сделали все, что планировали. Тем не менее, 53 процента остались довольны тем, как проходили выходные.Среди отправившихся в поездку две трети (60 процентов) отметили, что готовили ее заранее, это не спонтанное путешествие. Четверть туристов сказали, что были на природе — "там, где красиво и снежно". Каждый шестой провел время в горах.Треть путешественников, выбравшихся на отдых, признались, что в этом году на зимних каникулах совершали короткие поездки — на пару дней.
https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html
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новый год, новости - туризм, туристы, туризм, куда можно лететь
Эксперты рассказали, как путешественники провели новогодние выходные
Новогодние каникулы две трети опрошенных путешественников предпочли провести дома
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чем они занимались в долгие новогодние праздники, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1370 пользователей и выяснили, что большинство остались в это время дома. Лишь треть респондентов отправились в поездку в зимние каникулы.
Народные праздничные гуляния и многолюдные места развлечений привлекали только 42 процента опрошенных, остальные предпочитали более уединенные локации для отдыха.
Лишь 17 процентов сказали, что в этот период сделали все, что планировали. Тем не менее, 53 процента остались довольны тем, как проходили выходные.
Среди отправившихся в поездку две трети (60 процентов) отметили, что готовили ее заранее, это не спонтанное путешествие. Четверть туристов сказали, что были на природе — "там, где красиво и снежно". Каждый шестой провел время в горах.
Треть путешественников, выбравшихся на отдых, признались, что в этом году на зимних каникулах совершали короткие поездки — на пару дней.