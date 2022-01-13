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На Сущевском Валу в Москве загорелось здание

На Сущевском Валу в Москве загорелось здание - РИА Новости, 13.01.2022

На Сущевском Валу в Москве загорелось здание

Возгорание произошло в здании на Сущевском Валу в Москве, движение по дублеру перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:40

2022-01-13T11:40

2022-01-13T13:53

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

городское хозяйство москвы

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в здании на Сущевском Валу в Москве, движение по дублеру перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице Сущевский Вал, 46с1 произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение по дублеру в настоящий момент перекрыто. Водителей просят по возможности объезжать данный участок.Позже Дептранс сообщил, что движение по дублеру от улицы Образцова до Октябрьской улицы частично восстановлено по левой полосе, а движение по самой Октябрьской улице, наоборот, перекрыли."Загорание в административном здании по адресу: Сущевский Вал, дом 46, строение 2 в 11.26 локализовано на площади около 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства в пресс-службе столичного главка МЧС.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в горевшем здании находилось кафе. Информация о пострадавших не поступала."В 11.57 пожар полностью ликвидирован", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220113/pozhar-1767602975.html

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Кадры с места пожара на Сущевском Валу в Москве Возгорание произошло в здании на Сущевском Валу в Москве, движение по дублеру перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На улице Сущевский Вал, 46с1 произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. 2022-01-13T11:40 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы, россия