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На Сущевском Валу в Москве загорелось здание
На Сущевском Валу в Москве загорелось здание - РИА Новости, 13.01.2022
На Сущевском Валу в Москве загорелось здание
Возгорание произошло в здании на Сущевском Валу в Москве, движение по дублеру перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:40
2022-01-13T11:40
2022-01-13T13:53
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
городское хозяйство москвы
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Возгорание произошло в здании на Сущевском Валу в Москве, движение по дублеру перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На улице Сущевский Вал, 46с1 произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение по дублеру в настоящий момент перекрыто. Водителей просят по возможности объезжать данный участок.Позже Дептранс сообщил, что движение по дублеру от улицы Образцова до Октябрьской улицы частично восстановлено по левой полосе, а движение по самой Октябрьской улице, наоборот, перекрыли."Загорание в административном здании по адресу: Сущевский Вал, дом 46, строение 2 в 11.26 локализовано на площади около 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства в пресс-службе столичного главка МЧС.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в горевшем здании находилось кафе. Информация о пострадавших не поступала."В 11.57 пожар полностью ликвидирован", - добавил собеседник агентства.
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Кадры с места пожара на Сущевском Валу в Москве
Возгорание произошло в здании на Сущевском Валу в Москве, движение по дублеру перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Сущевский Вал, 46с1 произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
2022-01-13T11:40
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, городское хозяйство москвы, россия
11:40 13.01.2022 (обновлено: 13:53 13.01.2022)
На Сущевском Валу в Москве загорелось здание
Возгорание произошло в здании на Сущевском Валу в Москве, движение по дублеру перекрыто
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Возгорание произошло в здании на Сущевском Валу в Москве
, движение по дублеру перекрыто, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На улице Сущевский Вал, 46с1 произошло возгорание в здании. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение по дублеру в настоящий момент перекрыто. Водителей просят по возможности объезжать данный участок.
Позже Дептранс сообщил, что движение по дублеру от улицы Образцова до Октябрьской улицы частично восстановлено по левой полосе, а движение по самой Октябрьской улице, наоборот, перекрыли.
"Загорание в административном здании по адресу: Сущевский Вал, дом 46, строение 2 в 11.26 локализовано на площади около 200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства в пресс-службе столичного главка МЧС.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в горевшем здании находилось кафе. Информация о пострадавших не поступала.
"В 11.57 пожар полностью ликвидирован", - добавил собеседник агентства.