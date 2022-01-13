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Предприятиям АПК Липецкой области помогут в целях оздоровления почвы
Предприятиям АПК Липецкой области помогут в целях оздоровления почвы - РИА Новости, 13.01.2022
Предприятиям АПК Липецкой области помогут в целях оздоровления почвы
Предприятия Липецкой области получат господдержку для реализации проектов по известкованию почв и орошению земель, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:19
2022-01-13T13:19
2022-01-13T13:19
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Предприятия Липецкой области получат господдержку для реализации проектов по известкованию почв и орошению земель, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что средства на оздоровление почв в рамках государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса в этом году получат 19 предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области. Два предприятия будут реализовывать проекты по орошению сельхозземель, 17 - на известкование почв. Эта процедура улучшает агрохимические и агрофизические свойства кислых почв, повышает плодородие."Всего господдержкой в области будут охвачены более 16 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения", - сказала глава региона.
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игорь артамонов