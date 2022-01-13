https://ria.ru/20220113/pochva-1767651136.html

Предприятиям АПК Липецкой области помогут в целях оздоровления почвы

Предприятиям АПК Липецкой области помогут в целях оздоровления почвы - РИА Новости, 13.01.2022

Предприятиям АПК Липецкой области помогут в целях оздоровления почвы

Предприятия Липецкой области получат господдержку для реализации проектов по известкованию почв и орошению земель, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:19

2022-01-13T13:19

2022-01-13T13:19

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Предприятия Липецкой области получат господдержку для реализации проектов по известкованию почв и орошению земель, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что средства на оздоровление почв в рамках государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса в этом году получат 19 предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области. Два предприятия будут реализовывать проекты по орошению сельхозземель, 17 - на известкование почв. Эта процедура улучшает агрохимические и агрофизические свойства кислых почв, повышает плодородие."Всего господдержкой в области будут охвачены более 16 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения", - сказала глава региона.

https://ria.ru/20211224/averov-1765389854.html

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игорь артамонов