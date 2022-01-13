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Российский политик быстро поставил на место устроившего истерику генсека НАТО
В Госдуме ответили на "эмоциональное" выступление генсека НАТО - РИА Новости, 13.01.2022
Российский политик быстро поставил на место устроившего истерику генсека НАТО
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram раскритиковал "непривычно эмоциональное" поведение генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T04:24
2022-01-13T04:24
в мире
сша
югославия
йенс столтенберг
нато
госдума рф
совет россия-нато
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram раскритиковал "непривычно эмоциональное" поведение генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.Парламентарий, комментируя взыскивание норвежского политика о позитивной роли НАТО в событиях в Югославии в 1999 году, напомнил тому один исторический факт.Также депутат Госдумы не согласился со словами Столтенберга о том, что расширение НАТО — это не акт агрессии, а "распространение демократии"."Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности", — заключил парламентарий.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
https://ria.ru/20220112/brussels-1767544277.html
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в мире, сша, югославия, йенс столтенберг, нато, госдума рф, совет россия-нато, леонид слуцкий (политик), россия
04:24 13.01.2022
 
В Госдуме ответили на "эмоциональное" выступление генсека НАТО

Слуцкий припомнил генсеку НАТО Столтенбергу бомбежки Белграда после его слов о демократии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram раскритиковал "непривычно эмоциональное" поведение генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
Парламентарий, комментируя взыскивание норвежского политика о позитивной роли НАТО в событиях в Югославии в 1999 году, напомнил тому один исторический факт.

"Генсек Йенс Столтенберг был непривычно эмоционален. <...> Особенно когда заявлял, что, мол, Альянс спасал жизни мирных жителей в Югославии (очевидно, бомбежками Белграда), а страна распалась в результате внутренних противоречий", — подчеркнул Слуцкий.

Также депутат Госдумы не согласился со словами Столтенберга о том, что расширение НАТО — это не акт агрессии, а "распространение демократии".
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"Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности", — заключил парламентарий.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
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В миреСШАЮгославияЙенс СтолтенбергНАТОГосдума РФСовет Россия-НАТОЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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