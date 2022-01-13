Российский политик быстро поставил на место устроившего истерику генсека НАТО

В Госдуме ответили на "эмоциональное" выступление генсека НАТО
Слуцкий припомнил генсеку НАТО Столтенбергу бомбежки Белграда после его слов о демократии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram раскритиковал "непривычно эмоциональное" поведение генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.
Парламентарий, комментируя взыскивание норвежского политика о позитивной роли НАТО в событиях в Югославии в 1999 году, напомнил тому один исторический факт.
"Генсек Йенс Столтенберг был непривычно эмоционален. <...> Особенно когда заявлял, что, мол, Альянс спасал жизни мирных жителей в Югославии (очевидно, бомбежками Белграда), а страна распалась в результате внутренних противоречий", — подчеркнул Слуцкий.
Также депутат Госдумы не согласился со словами Столтенберга о том, что расширение НАТО — это не акт агрессии, а "распространение демократии".
"Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности", — заключил парламентарий.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.