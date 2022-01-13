https://ria.ru/20220113/nato-1767590370.html

Российский политик быстро поставил на место устроившего истерику генсека НАТО

В Госдуме ответили на "эмоциональное" выступление генсека НАТО - РИА Новости, 13.01.2022

Российский политик быстро поставил на место устроившего истерику генсека НАТО

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram раскритиковал "непривычно эмоциональное" поведение генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T04:24

2022-01-13T04:24

2022-01-13T04:24

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram раскритиковал "непривычно эмоциональное" поведение генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО.Парламентарий, комментируя взыскивание норвежского политика о позитивной роли НАТО в событиях в Югославии в 1999 году, напомнил тому один исторический факт.Также депутат Госдумы не согласился со словами Столтенберга о том, что расширение НАТО — это не акт агрессии, а "распространение демократии"."Коллективный Запад по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности", — заключил парламентарий.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

https://ria.ru/20220112/brussels-1767544277.html

https://ria.ru/20220112/bezopasnost_nato-1767349909.html

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в мире, сша, югославия, йенс столтенберг, нато, госдума рф, совет россия-нато, леонид слуцкий (политик), россия