https://ria.ru/20220113/moskva-1767597447.html

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.01.2022

В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, также ожидается сильный снег, следует из... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:45

2022-01-13T08:45

2022-01-13T08:45

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, также ожидается сильный снег, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 23.00 13 января, а предупреждение о ветре - до 9 вечера четверга."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 7.00 15 января. А о ветре с порывами до 18 метров секунду в столице - до 21.00 14 января, а в области - с 9.00 13 января до 21.00 14 января. Сильный снег, местами заносы на дорогах ожидаются в московском регионе с 7.00 до 21.00 14 января.

https://ria.ru/20220113/moroz-1767595740.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода