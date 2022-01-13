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В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 13.01.2022
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, также ожидается сильный снег, следует из... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:45
2022-01-13T08:45
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, также ожидается сильный снег, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 23.00 13 января, а предупреждение о ветре - до 9 вечера четверга."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 7.00 15 января. А о ветре с порывами до 18 метров секунду в столице - до 21.00 14 января, а в области - с 9.00 13 января до 21.00 14 января. Сильный снег, местами заносы на дорогах ожидаются в московском регионе с 7.00 до 21.00 14 января.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
08:45 13.01.2022
 
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, также ожидается сильный снег, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Ранее предупреждение о гололедице действовало до 23.00 13 января, а предупреждение о ветре - до 9 вечера четверга.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области действует до 7.00 15 января. А о ветре с порывами до 18 метров секунду в столице - до 21.00 14 января, а в области - с 9.00 13 января до 21.00 14 января. Сильный снег, местами заносы на дорогах ожидаются в московском регионе с 7.00 до 21.00 14 января.
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
08:02
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрПогода
 
 
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