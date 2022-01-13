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Новые медучреждения построят в 2022 году в Липецкой области
Новые медучреждения построят в 2022 году в Липецкой области - РИА Новости, 13.01.2022
Новые медучреждения построят в 2022 году в Липецкой области
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Липецкой области в этом году построят четыре фельдшерско-акушерских пункта и два отделения... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:16
2022-01-13T13:16
2022-01-13T13:16
липецкая область
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липецкий район
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Липецкой области в этом году построят четыре фельдшерско-акушерских пункта и два отделения общей врачебной практики, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что новые ФАПы появятся в селах Долгое Данковского района, Ратчино Добровского района и Синдякино Хлевенского района, а также в деревне Ивановка Воловского района. Отделения общей врачебной практики – в селах Косыревка Липецкого района и Воронец Елецкого района.На эти работы на условиях софинансирования будут выделены более 80 миллионов рублей.Медучреждения оборудуют всем необходимым и обустроят с учетом удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит жителям сел и деревень получать качественную медицинскую помощь рядом с домом.По словам главы региона, медицина в селе должна быть доступной и качественной.При этом Артамонов отметил, что на постоянном контроле находится и лекарственное обеспечение медучреждений.
https://ria.ru/20220112/remont-1767466397.html
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елецкий район, липецкий район, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов