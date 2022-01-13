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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220113/maldivy-1767691595.html
Мальдивы в 2021 году посетило рекордное число российских туристов
Мальдивы в 2021 году посетило рекордное число российских туристов - РИА Новости, 13.01.2022
Мальдивы в 2021 году посетило рекордное число российских туристов
Более 222 тысяч российских туристов посетили Мальдивы в 2021 году, что в 2,7 раза превышает показатель допандемийного 2019 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:51
2022-01-13T17:51
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Более 222 тысяч российских туристов посетили Мальдивы в 2021 году, что в 2,7 раза превышает показатель допандемийного 2019 года, сообщает АТОР.В прошлом году Мальдивские острова посетили более 1,3 миллиона иностранных туристов. Это всего на 22,4 процента меньше, чем в 2019 году. Но число отдыхающих из России при этом выросло на 267 процентов, или в 2,7 раза. Власти зафиксировали более 222 тысяч прибытий из РФ.Доля россиян в общем иностранном турпотоке на Мальдивы увеличилась почти в три с половиной раза — до 16,8 процента.В рейтинге стран по числу гостей Россия уже вторая, далеко оттеснив всех европейцев. На первом месте — Индия, откуда на острова приехали в прошлом году 292 тысячи путешественников.Наибольшее число наших соотечественников посетили Мальдивы в декабре — 17,6 тысячи. Это в два раза больше, чем в последний месяц 2019 года.
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индия, мальдивы, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, туристы
17:51 13.01.2022
 
Мальдивы в 2021 году посетило рекордное число российских туристов

Россия занимает второе место после Индии по числу туристов на Мальдивах

© Pixabay / megz0309Водная вилла на Мальдивах
Водная вилла на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Pixabay / megz0309
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Более 222 тысяч российских туристов посетили Мальдивы в 2021 году, что в 2,7 раза превышает показатель допандемийного 2019 года, сообщает АТОР.
В прошлом году Мальдивские острова посетили более 1,3 миллиона иностранных туристов. Это всего на 22,4 процента меньше, чем в 2019 году. Но число отдыхающих из России при этом выросло на 267 процентов, или в 2,7 раза. Власти зафиксировали более 222 тысяч прибытий из РФ.
Доля россиян в общем иностранном турпотоке на Мальдивы увеличилась почти в три с половиной раза — до 16,8 процента.
В рейтинге стран по числу гостей Россия уже вторая, далеко оттеснив всех европейцев. На первом месте — Индия, откуда на острова приехали в прошлом году 292 тысячи путешественников.
Наибольшее число наших соотечественников посетили Мальдивы в декабре — 17,6 тысячи. Это в два раза больше, чем в последний месяц 2019 года.
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ТуризмИндияМальдивыНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмРоссиятуристы
 
 
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