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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767630586.html
В Москве за сутки госпитализировали 767 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 767 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 767 пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в Москве выявили 5490 случаев COVID-19 — это максимум за два месяца, следует из данных столичного оперативного штаба. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:00
2022-01-13T12:43
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выявили 5490 случаев COVID-19 — это максимум за два месяца, следует из данных столичного оперативного штаба."За сутки госпитализированы 767 человек. На ИВЛ находятся 512 человек", — говорится в сообщении.А в целом с начала пандемии в Москве заразились коронавирусом 2 069 957 человек.Умер 71 пациент, общее число летальных исходов достигло 37 670. Выписались после лечения 2857 человек, всего выздоровели 1 899 550.Накануне Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:00 13.01.2022 (обновлено: 12:43 13.01.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 767 пациентов с COVID-19

В Москве впервые за два месяца выявили более 5 тысяч случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выявили 5490 случаев COVID-19 — это максимум за два месяца, следует из данных столичного оперативного штаба.
"За сутки госпитализированы 767 человек. На ИВЛ находятся 512 человек", — говорится в сообщении.
А в целом с начала пандемии в Москве заразились коронавирусом 2 069 957 человек.
Умер 71 пациент, общее число летальных исходов достигло 37 670. Выписались после лечения 2857 человек, всего выздоровели 1 899 550.
Накануне Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.
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30 ноября 2021, 11:15Инфографика
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