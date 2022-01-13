https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767630586.html

В Москве за сутки госпитализировали 767 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 767 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 767 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявили 5490 случаев COVID-19 — это максимум за два месяца, следует из данных столичного оперативного штаба. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:00

2022-01-13T12:00

2022-01-13T12:43

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выявили 5490 случаев COVID-19 — это максимум за два месяца, следует из данных столичного оперативного штаба."За сутки госпитализированы 767 человек. На ИВЛ находятся 512 человек", — говорится в сообщении.А в целом с начала пандемии в Москве заразились коронавирусом 2 069 957 человек.Умер 71 пациент, общее число летальных исходов достигло 37 670. Выписались после лечения 2857 человек, всего выздоровели 1 899 550.Накануне Владимир Путин заявил, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса и недавних праздников новый всплеск заболеваемости неизбежен, и поручил повысить темпы вакцинации, а также мобилизовать медицинские учреждения.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привит 51 процент россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов.

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