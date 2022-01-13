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Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 13.01.2022
Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман встретилась с коллегами из Великобритании, Германии, Франции и Италии, которые подтвердили готовность продолжать... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T00:18
2022-01-13T01:10
в мире
италия
франция
дмитрий песков
нато
совет россия-нато
нед прайс
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман встретилась с коллегами из Великобритании, Германии, Франции и Италии, которые подтвердили готовность продолжать американо-европейскую координацию в ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.Все пятеро представляли свои страны на заседании Совета Россия — НАТО, которое состоялось в среду в Брюсселе.Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседнего государства и заявляет, что путь к разрядке напряженности лежит через полное выполнение Украиной своих обязательств в рамках Минских договоренностей об урегулировании на Донбассе.Заместители руководителей внешнеполитических ведомств повторили угрозу "масштабных последствий", включающих применение к России "скоординированных рестриктивных мер экономического характера", в случае эскалации на Украине, добавил Прайс.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, италия, франция, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, нед прайс, вашингтон, россия
00:18 13.01.2022 (обновлено: 01:10 13.01.2022)
 
Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе

Нед Прайс: США, Британия, Германия, Франция и Италия продолжат координацию по Украине

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман встретилась с коллегами из Великобритании, Германии, Франции и Италии, которые подтвердили готовность продолжать американо-европейскую координацию в ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.
Все пятеро представляли свои страны на заседании Совета Россия — НАТО, которое состоялось в среду в Брюсселе.

"Группа пообещала продолжить тесную американо-европейскую координацию для сдерживания дальнейшей агрессии России против Украины и призвала к российской деэскалации, подчеркнув общую приверженность дипломатии", — сказано в пресс-релизе.

Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседнего государства и заявляет, что путь к разрядке напряженности лежит через полное выполнение Украиной своих обязательств в рамках Минских договоренностей об урегулировании на Донбассе.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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Заместители руководителей внешнеполитических ведомств повторили угрозу "масштабных последствий", включающих применение к России "скоординированных рестриктивных мер экономического характера", в случае эскалации на Украине, добавил Прайс.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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