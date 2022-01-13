https://ria.ru/20220113/gazprom-1767730949.html

"Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС

"Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС - РИА Новости, 13.01.2022

"Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС

"Газпром" находится в контакте с Еврокомиссией по поводу ситуации на рынке ЕС, часть информации уже предоставил, сообщили в пресс-службе "Газпрома". РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T18:45

2022-01-13T18:45

2022-01-13T18:53

экономика

еврокомиссия

газпром

европа

владимир путин

александр новак

маргрет вестагер

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" находится в контакте с Еврокомиссией по поводу ситуации на рынке ЕС, часть информации уже предоставил, сообщили в пресс-службе "Газпрома".Еврокомиссар Маргрет Вестагер ранее в четверг сообщила, что Еврокомиссия направила ряду энергетических компаний запрос по ситуации с ценами на газ на рынке, получила много ответов, но все еще ждет ответа от "Газпрома"."Мы в контакте с ЕК. Часть информации уже предоставлена", - отметили в компании.Россия является крупнейшим и важнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Затем началось коррекционное снижение, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

https://ria.ru/20220112/otsrochka-1767499044.html

https://ria.ru/20220102/gaz-1766422443.html

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экономика, еврокомиссия, газпром, европа, владимир путин, александр новак, маргрет вестагер, россия