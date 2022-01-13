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"Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС
"Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС - РИА Новости, 13.01.2022
"Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС
"Газпром" находится в контакте с Еврокомиссией по поводу ситуации на рынке ЕС, часть информации уже предоставил, сообщили в пресс-службе "Газпрома". РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T18:45
2022-01-13T18:53
экономика
еврокомиссия
газпром
европа
владимир путин
александр новак
маргрет вестагер
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" находится в контакте с Еврокомиссией по поводу ситуации на рынке ЕС, часть информации уже предоставил, сообщили в пресс-службе "Газпрома".Еврокомиссар Маргрет Вестагер ранее в четверг сообщила, что Еврокомиссия направила ряду энергетических компаний запрос по ситуации с ценами на газ на рынке, получила много ответов, но все еще ждет ответа от "Газпрома"."Мы в контакте с ЕК. Часть информации уже предоставлена", - отметили в компании.Россия является крупнейшим и важнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Затем началось коррекционное снижение, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
https://ria.ru/20220112/otsrochka-1767499044.html
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экономика, еврокомиссия, газпром, европа, владимир путин, александр новак, маргрет вестагер, россия
18:45 13.01.2022 (обновлено: 18:53 13.01.2022)
 
"Газпром" заявил о контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС

"Газпром" находится в контакте с Еврокомиссией по ситуации на рынке ЕС

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" находится в контакте с Еврокомиссией по поводу ситуации на рынке ЕС, часть информации уже предоставил, сообщили в пресс-службе "Газпрома".
Еврокомиссар Маргрет Вестагер ранее в четверг сообщила, что Еврокомиссия направила ряду энергетических компаний запрос по ситуации с ценами на газ на рынке, получила много ответов, но все еще ждет ответа от "Газпрома".
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"Мы в контакте с ЕК. Часть информации уже предоставлена", - отметили в компании.
Россия является крупнейшим и важнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Затем началось коррекционное снижение, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
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ЭкономикаЕврокомиссияГазпромЕвропаВладимир ПутинАлександр НовакМаргрет ВестагерРоссия
 
 
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