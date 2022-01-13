https://ria.ru/20220113/dorogi-1767592675.html

Дегтярев: в Хабаровском крае по нацпроекту отремонтируют более 90 км дорог

Дегтярев: в Хабаровском крае по нацпроекту отремонтируют более 90 км дорог - РИА Новости, 13.01.2022

Дегтярев: в Хабаровском крае по нацпроекту отремонтируют более 90 км дорог

Более 90 километров дорог на 2,55 миллиарда рублей отремонтируют в текущем году в Хабаровском крае по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), новый... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T06:40

2022-01-13T06:40

2022-01-13T06:40

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ХАБАРОВСК, 13 янв — РИА Новости. Более 90 километров дорог на 2,55 миллиарда рублей отремонтируют в текущем году в Хабаровском крае по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (БКД), новый дорожный сезон стартовал, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Он отметил, что среди самых масштабных проектов на этот год — ремонт улицы Тихоокеанской в Хабаровске: ремонт рассчитан на 2022 — 2023 годы. За это время дорожники приведут в порядок 3,3 километра автодороги от улицы Шелеста до Трехгорной, заменив основание и покрытие, обустроив ливневую канализацию. Общая стоимость объекта составит 745 миллионов рублей, из них в 2022 году потребуется около 300 миллионов. В Хабаровске продолжится ремонт проспекта 60-летия Октября, подрядчики зайдут на участок от улицы Суворова до Аэродромной протяженностью 3,3 километра. Стоимость работ — около 200 миллионов рублей. Также по плану ремонт трех километров улицы Кирова в городе, которая отличается интенсивным трафиком, обойдется в 187 миллионов. Здесь дорожники заменят основание, асфальт, бортовые камни и отремонтируют тротуары."В Комсомольске-на-Амуре планируется привести в порядок участок Северного шоссе протяженностью 6 километров. Стоимость этих работ составит около 65 миллионов рублей", — уточнил губернатор.В целом, в Хабаровске привести в порядок планируется 52 улицы протяженностью более 33 километров, в Комсомольске-на-Амуре — 18 объектов (более 25 километров), на территории Хабаровского района — 20 объектов (более 16 километров). Также будут отремонтированы три участка дорог регионального значения на территории Хабаровской городской агломерации — это еще более 15 километров.Ранее, во время расширенного заседания правительства, посвященного стратегии развития региона в декабре прошлого года, Дегтярев поручил улучшить транспортную доступность в Хабаровском крае к 2026 году. Так, запланировано построить и отремонтировать около 800 километров автомобильных дорог. Мероприятия будут реализованы по опорному проекту "Дороги" флагманской инициативы губернатора "Край комфортного проживания". По данным регионального кабмина, основной объем автодорог ремонтируется по нацпроекту "БКД". В период с 2019 по 2021 год в регионе уже привели в нормативное состояние 525 километров дорог. До 2024 года по проекту запланировано отремонтировать более 266 километров дорог регионального и местного значения.К 2026 году глава региона поставил задачу правительству Хабаровского края обеспечить сквозное круглогодичное автомобильное движение между Комсомольском-на-Амуре и поселком Чегдомын, которого до сих пор не существует, также привести в нормативное состояние дорогу Советская Гавань — Ванино, Селихино — Николаевск-на-Амуре.Ремонт дороги "Советская Гавань — Ванино" начался в 2021 году. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 500 миллионов рублей. Протяженность полотна, приведенного в нормативное состояние, составила более 11 километров. Что касается автодороги "Селихино — Николаевск-на-Амуре", то, как отметил губернатор, трасса в прошлом году вошла в опорную сеть автомобильных дорог России, которая призвана создать дорожный каркас транспортной системы страны.Продолжится работа и по восстановлению аварийных мостов. С этого года по нацпроекту регион начнет получать субсидии на ремонт. Всего за 2022–2024 годы на эти цели поступит 1,7 миллиарда рублей, за счет которых планируется привести в порядок более 800 погонных метров ветхих сооружений. В ушедшем году за счет средств федерального и регионального бюджетов на трассе "Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын" были восстановлены мосты через реку Герби и одноименную протоку. Завершаются аналогичные работы на переходе через реку Аякит. Также отремонтированы семь ветхих мостов через реки Быстрая, Хайбас, Балахта, Ургал, Эбкан, Нижняя Патха и на дороге между Биробиджаном и поселком Кукан. Стоимость всех работ превысила 1,1 миллиарда рублей.По словам министра транспорта и дорожного хозяйства края Ирины Горбачевой, по завершению контрактации, если сложится экономия, то количество объектов на текущий год будет увеличено. "В предыдущие два года план ремонта в регионе выполнялся досрочно, поэтому край мог претендовать на дополнительное финансирование по нацпроекту. Рассчитываем сохранить эту практику и в 2022 году", — констатировала министр.

https://ria.ru/20220111/degtyarev-1767341738.html

https://ria.ru/20220110/khabarovsk-1767158605.html

https://ria.ru/20211229/degtyarev-1765953023.html

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общество, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, россия