https://ria.ru/20220113/chekhiya-1767750720.html

Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента

Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента - РИА Новости, 13.01.2022

Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента

Коалиционное правительство Чехии во главе с премьером Петром Фиалой после многочасовых дебатов получило вечером в четверг вотум доверия в Палате депутатов... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T21:17

2022-01-13T21:17

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ПРАГА, 13 янв – РИА Новости. Коалиционное правительство Чехии во главе с премьером Петром Фиалой после многочасовых дебатов получило вечером в четверг вотум доверия в Палате депутатов (нижней палате) республиканского парламента, сообщило Чешское ТВ.Правительство Фиалы состоит из представителей пяти либеральных партий и движений."За вотум доверия правительству премьера Петра Фиалы проголосовали 106 депутатов парламента, против – 87 депутатов", - говорится в сообщении.Коалиционное правительство Фиалы составлено по итогам парламентских выборов, которые состоялись 8-9 октября 2021 года. Состав кабмина утвержден президентом республики Милошем Земаном 17 декабря.Дебаты в парламенте о вотуме доверия продолжались в общей сложности около 24 часов. Они начались в среду в 9.00 (11.00 мск) и шли с небольшими перерывами до 7.00 (9.00 мск) четверга. Оппозиция подвергла программу правительства жестокой критике, представители правящей коалиции тоже не оставались в долгу с критикой в адрес оппозиционеров. Спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова, посовещавшись с лидерами фракций, объявила перерыв в заседании до 18.00 (20.00 мск) четверга.В этот раз дебаты шли недолго. Спустя еще неполных два часа депутаты приступили к голосованию. Благодаря тому, что правящая коалиция изначально имела преимущество в численном составе депутатов 108 к 92, несмотря на вынужденные потери некоторых из них по болезни, она без проблем выиграла голосование.

https://ria.ru/20211219/zeman-1764467138.html

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