Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/chekhiya-1767750720.html
Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента
Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента - РИА Новости, 13.01.2022
Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента
Коалиционное правительство Чехии во главе с премьером Петром Фиалой после многочасовых дебатов получило вечером в четверг вотум доверия в Палате депутатов... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T21:17
2022-01-13T21:29
в мире
чехия
милош земан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/96/1551559603_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2070c3b82347181346cfaa1a52a0f252.jpg
ПРАГА, 13 янв – РИА Новости. Коалиционное правительство Чехии во главе с премьером Петром Фиалой после многочасовых дебатов получило вечером в четверг вотум доверия в Палате депутатов (нижней палате) республиканского парламента, сообщило Чешское ТВ.Правительство Фиалы состоит из представителей пяти либеральных партий и движений."За вотум доверия правительству премьера Петра Фиалы проголосовали 106 депутатов парламента, против – 87 депутатов", - говорится в сообщении.Коалиционное правительство Фиалы составлено по итогам парламентских выборов, которые состоялись 8-9 октября 2021 года. Состав кабмина утвержден президентом республики Милошем Земаном 17 декабря.Дебаты в парламенте о вотуме доверия продолжались в общей сложности около 24 часов. Они начались в среду в 9.00 (11.00 мск) и шли с небольшими перерывами до 7.00 (9.00 мск) четверга. Оппозиция подвергла программу правительства жестокой критике, представители правящей коалиции тоже не оставались в долгу с критикой в адрес оппозиционеров. Спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова, посовещавшись с лидерами фракций, объявила перерыв в заседании до 18.00 (20.00 мск) четверга.В этот раз дебаты шли недолго. Спустя еще неполных два часа депутаты приступили к голосованию. Благодаря тому, что правящая коалиция изначально имела преимущество в численном составе депутатов 108 к 92, несмотря на вынужденные потери некоторых из них по болезни, она без проблем выиграла голосование.
https://ria.ru/20211219/zeman-1764467138.html
https://ria.ru/20220113/chekhiya-1767702984.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/96/1551559603_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_644f38ef9ea68a249afe593a0b07cd0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, милош земан
21:17 13.01.2022 (обновлено: 21:29 13.01.2022)
 
Правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента

Коалиционное правительство Чехии получило вотум доверия в нижней палате парламента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прага
Читать ria.ru в
ПРАГА, 13 янв – РИА Новости. Коалиционное правительство Чехии во главе с премьером Петром Фиалой после многочасовых дебатов получило вечером в четверг вотум доверия в Палате депутатов (нижней палате) республиканского парламента, сообщило Чешское ТВ.
Правительство Фиалы состоит из представителей пяти либеральных партий и движений.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря 2021, 20:12
Земан назвал слабое звено в новом правительстве Чехии
"За вотум доверия правительству премьера Петра Фиалы проголосовали 106 депутатов парламента, против – 87 депутатов", - говорится в сообщении.
Коалиционное правительство Фиалы составлено по итогам парламентских выборов, которые состоялись 8-9 октября 2021 года. Состав кабмина утвержден президентом республики Милошем Земаном 17 декабря.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
16:48
Россия согласна выводить отношения с Чехией из тупика, заявили в МИД
Дебаты в парламенте о вотуме доверия продолжались в общей сложности около 24 часов. Они начались в среду в 9.00 (11.00 мск) и шли с небольшими перерывами до 7.00 (9.00 мск) четверга. Оппозиция подвергла программу правительства жестокой критике, представители правящей коалиции тоже не оставались в долгу с критикой в адрес оппозиционеров. Спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова, посовещавшись с лидерами фракций, объявила перерыв в заседании до 18.00 (20.00 мск) четверга.
В этот раз дебаты шли недолго. Спустя еще неполных два часа депутаты приступили к голосованию. Благодаря тому, что правящая коалиция изначально имела преимущество в численном составе депутатов 108 к 92, несмотря на вынужденные потери некоторых из них по болезни, она без проблем выиграла голосование.
 
В миреЧехияМилош Земан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
22:55На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире
22:51Тарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов
Лента новостейМолния
В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфиреТарасова и Морозов побили рекорд мира, но их превзошли Мишина и Галлямов