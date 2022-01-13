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Рябков: США хотят "выпустить пар" из инициативы России по безопасности
Рябков: США хотят "выпустить пар" из инициативы России по безопасности - РИА Новости, 13.01.2022
Рябков: США хотят "выпустить пар" из инициативы России по безопасности
США хотят "выпустить пар" из инициативы Москвы по безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру НАТО к российским границам, заявил... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:24
2022-01-13T15:30
в мире
сша
нато
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США хотят "выпустить пар" из инициативы Москвы по безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру НАТО к российским границам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI."Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение. А при этом, прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь &lt;...&gt; к Москве", — отметил дипломат.О ситуации на УкраинеОн предостерег западные страны и Киев от попыток военного решения конфликта в Донбассе. По его словам, Украина упивается иллюзией реванша и ищет повод, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений."Сценарии могут быть совершенно разные. Мы видели, что происходило в прошлом году во всей этой истории с "вербовкой" украинцами российских граждан и с белорусским их транзитом куда-то за границу. То есть, в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению минского комплекса мер", — сказал Рябков.При этом он подчеркнул, что Москва находится под постоянным военным прессингом Запада."Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы", — заявил он."Лукавство и двуличие"Дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в эгоизме."Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса", — отметил он.При этом он не стал отвечать на вопрос о возможности размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле."Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду", — заявил Рябков.Он добавил, что санкции не смогут вынудить Кремль изменить свой курс, поскольку Москва сумеет найти подходящие альтернативы в случае прекращения поставок различных категорий товаров.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
https://ria.ru/20220113/donbass-1767649935.html
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html
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в мире, сша, нато, россия
14:24 13.01.2022 (обновлено: 15:30 13.01.2022)
 
Рябков: США хотят "выпустить пар" из инициативы России по безопасности

Замглавы МИД Рябков: США хотят "выпустить пар" из инициативы России по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в Женеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США хотят "выпустить пар" из инициативы Москвы по безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру НАТО к российским границам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.
"Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение. А при этом, прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь <...> к Москве", — отметил дипломат.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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О ситуации на Украине

Он предостерег западные страны и Киев от попыток военного решения конфликта в Донбассе. По его словам, Украина упивается иллюзией реванша и ищет повод, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений.
"Сценарии могут быть совершенно разные. Мы видели, что происходило в прошлом году во всей этой истории с "вербовкой" украинцами российских граждан и с белорусским их транзитом куда-то за границу. То есть, в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению минского комплекса мер", — сказал Рябков.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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Запад отказал России в гарантиях безопасности: что дальше?
При этом он подчеркнул, что Москва находится под постоянным военным прессингом Запада.
"Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы", — заявил он.

"Лукавство и двуличие"

Дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в эгоизме.
"Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса", — отметил он.
При этом он не стал отвечать на вопрос о возможности размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.
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"Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду", — заявил Рябков.
Он добавил, что санкции не смогут вынудить Кремль изменить свой курс, поскольку Москва сумеет найти подходящие альтернативы в случае прекращения поставок различных категорий товаров.
"Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась на угрозы и шантаж", — заявил он.
Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета РоссияНАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.
Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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