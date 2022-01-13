https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767667839.html

Рябков: США хотят "выпустить пар" из инициативы России по безопасности

Рябков: США хотят "выпустить пар" из инициативы России по безопасности - РИА Новости, 13.01.2022

Рябков: США хотят "выпустить пар" из инициативы России по безопасности

США хотят "выпустить пар" из инициативы Москвы по безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру НАТО к российским границам, заявил... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:24

2022-01-13T14:24

2022-01-13T15:30

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. США хотят "выпустить пар" из инициативы Москвы по безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру НАТО к российским границам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI."Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение. А при этом, прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь <...> к Москве", — отметил дипломат.О ситуации на УкраинеОн предостерег западные страны и Киев от попыток военного решения конфликта в Донбассе. По его словам, Украина упивается иллюзией реванша и ищет повод, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений."Сценарии могут быть совершенно разные. Мы видели, что происходило в прошлом году во всей этой истории с "вербовкой" украинцами российских граждан и с белорусским их транзитом куда-то за границу. То есть, в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению минского комплекса мер", — сказал Рябков.При этом он подчеркнул, что Москва находится под постоянным военным прессингом Запада."Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы", — заявил он."Лукавство и двуличие"Дипломат обвинил Вашингтон и Брюссель в эгоизме."Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса", — отметил он.При этом он не стал отвечать на вопрос о возможности размещения российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле."Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего ни исключать здесь тоже не буду", — заявил Рябков.Он добавил, что санкции не смогут вынудить Кремль изменить свой курс, поскольку Москва сумеет найти подходящие альтернативы в случае прекращения поставок различных категорий товаров.Накануне в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, до этого, в понедельник, в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США.Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.Сегодня консультации продолжатся в Вене в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ.

https://ria.ru/20220113/donbass-1767649935.html

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

https://ria.ru/20220113/nato-1767590370.html

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в мире, сша, нато, россия