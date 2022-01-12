Американская журналистка унизила Байдена через сравнение с Путиным

21:17 12.01.2022 (обновлено: 22:02 12.01.2022)
Американская журналистка сравнила Путина с профессиональным баскетболистом
Журналистка Лора Ингрэм сравнила Путина и Байдена с игроками в баскетбол
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм провела параллель между умениями российской и американской сторон вести переговоры и профессиональными навыками игроков в баскетбол.
"Позволить Путину сесть за стол переговоров с командой Байдена — все равно что позволить Леброну Джеймсу (профессиональный баскетболист НБА. — Прим. ред.) играть против школьной команды учеников средних классов", — написала Ингрэм в твиттере.
Так журналистка прокомментировала публикацию New York Times, посвященную российско-американским переговорам, проходящим на этой неделе в Европе.
Ингрэм не уточнила, почему упростила российско-американский диалог, который проходит на уровне команд дипломатов и представителей, до "противостояния" лидеров двух стран. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, прямой контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не прорабатывается.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, после которого в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
В среду замглавы российского МИД Александр Грушко констатировал, что система контроля над вооружениями в Европе полностью разложилась из-за действий США и Запада, а меры, которые предложила Москва, позволяют вернуться к построению европейской безопасности.