https://ria.ru/20220112/zhurnalistka-1767572155.html

Американская журналистка унизила Байдена через сравнение с Путиным

Американская журналистка сравнила Путина с профессиональным баскетболистом - РИА Новости, 12.01.2022

Американская журналистка унизила Байдена через сравнение с Путиным

Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм провела параллель между умениями российской и американской сторон вести переговоры и профессиональными навыками игроков... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T21:17

2022-01-12T21:17

2022-01-12T22:02

сша

владимир путин

джо байден

александр грушко

нато

россия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм провела параллель между умениями российской и американской сторон вести переговоры и профессиональными навыками игроков в баскетбол."Позволить Путину сесть за стол переговоров с командой Байдена — все равно что позволить Леброну Джеймсу (профессиональный баскетболист НБА. — Прим. ред.) играть против школьной команды учеников средних классов", — написала Ингрэм в твиттере.Так журналистка прокомментировала публикацию New York Times, посвященную российско-американским переговорам, проходящим на этой неделе в Европе.Ингрэм не уточнила, почему упростила российско-американский диалог, который проходит на уровне команд дипломатов и представителей, до "противостояния" лидеров двух стран. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, прямой контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не прорабатывается.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, после которого в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.В среду замглавы российского МИД Александр Грушко констатировал, что система контроля над вооружениями в Европе полностью разложилась из-за действий США и Запада, а меры, которые предложила Москва, позволяют вернуться к построению европейской безопасности.

https://ria.ru/20220112/frantsiya-1767545219.html

https://ria.ru/20220111/peregovory-1767370089.html

https://ria.ru/20220112/bezopasnost_nato-1767349909.html

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сша, владимир путин, джо байден, александр грушко, нато, россия