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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20220112/zhukova-1767461688.html
Жукова. Совершенно зря забытый талант
Жукова. Совершенно зря забытый талант - РИА Новости, 12.01.2022
Жукова. Совершенно зря забытый талант
Родившись в скромной дворянской семье, она делает головокружительную жизненную карьеру. Параллельно выстраивается не менее яркая литературная биография. Прославленная влиятельными критиками, она создает особый мир русской женской повести. Полностью забытая в советские годы, она оживает в гендерных литературных исследованиях последних лет.
2022-01-12T14:00
2022-01-12T14:45
подкаст "заговор классиков"
образование - общество
образование
литература
виктор ерофеев
подкаст
россия
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Жукова. Совершенно зря забытый талант
Родившись в скромной дворянской семье, она делает головокружительную жизненную карьеру. Параллельно выстраивается не менее яркая литературная биография. Прославленная влиятельными критиками, она создает особый мир русской женской повести. Полностью забытая в советские годы, она оживает в гендерных литературных исследованиях последних лет.
audio/mpeg
Жукова. Совершенно зря забытый талант
Родившись в скромной дворянской семье, она делает головокружительную жизненную карьеру. Параллельно выстраивается не менее яркая литературная биография. Прославленная влиятельными критиками, она создает особый мир русской женской повести. Полностью забытая в советские годы, она оживает в гендерных литературных исследованиях последних лет.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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образование - общество, образование, литература, виктор ерофеев, подкаст, россия, аудио
14:00 12.01.2022 (обновлено: 14:45 12.01.2022)
 

Жукова. Совершенно зря забытый талант

Подкаст "Заговор классиков"
Жукова. Совершенно зря забытый талант
14:00
Читать ria.ru в
Родившись в скромной дворянской семье, она делает головокружительную жизненную карьеру. Параллельно выстраивается не менее яркая литературная биография. Прославленная влиятельными критиками, она создает особый мир русской женской повести. Полностью забытая в советские годы, она оживает в гендерных литературных исследованиях последних лет.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Подкаст "Заговор классиков"Образование - ОбществоОбразованиеЛитератураВиктор ЕрофеевПодкастРоссия
 
 
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