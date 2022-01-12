https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767469979.html

Любимова назвала Зеленского человеком многогранного таланта

Любимова назвала Зеленского человеком многогранного таланта - РИА Новости, 12.01.2022

Любимова назвала Зеленского человеком многогранного таланта

Журналист и телеведущий Михаил Зеленский был человеком многогранного таланта, он врывался в "избранное дело без остатка", заявила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:03

2022-01-12T12:03

2022-01-12T12:03

культура

вгтрк

михаил зеленский

новости культуры

ольга любимова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767426045_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_7bc0a04f118e620701368bfc321dede0.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Журналист и телеведущий Михаил Зеленский был человеком многогранного таланта, он врывался в "избранное дело без остатка", заявила министр культуры России Ольга Любимова."Прискорбной новостью для всех нас стала смерть журналиста и телеведущего Михаила Владимировича Зеленского. Благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет журналистского сообщества. На экране и в жизни Михаил Владимирович был харизматичным и энергичным, тонко чувствовал психологию момента". - говорится в телеграмме министра.Как отметила Любимова, последние годы Зеленский посвятил информационному освещению культурной и общественной жизни, "врывался в это дело без остатка и всегда искренне рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры".С 1997 по 1999 год Зеленский работал ведущим информационных программ на "Радио России - Ностальжи" и телеканале ТВ-Центр. С 1999 года он работал в ВГТРК, вёл программы "Вести" и "Вести-Москва", а также ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", был ведущим новостей на канале "Россия 24", передач телеканала "Россия - Культура".Ранее стало известно, что журналист ВГТРК Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане, ему было 46 лет. Как сообщила входящая в ВГТРК радиостанция "Вести ФМ", по предварительным данным, причина смерти журналиста - инсульт.

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767446523.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вгтрк, михаил зеленский, новости культуры, ольга любимова