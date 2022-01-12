https://ria.ru/20220112/zakharova-1767553888.html

Германия публично объявила войну Telegram, заявила Захарова

Германия публично объявила войну Telegram, заявила Захарова - РИА Новости, 12.01.2022

Германия публично объявила войну Telegram, заявила Захарова

Германия публично объявила войну мессенджеру Telegram, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:02

2022-01-12T19:02

2022-01-12T19:02

в мире

берлин (город)

германия

мвд германии

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Германия публично объявила войну мессенджеру Telegram, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней меры, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. Кроме этого, министр юстиции Германии Марко Бушман анонсировал "миллионные" штрафы мессенджеру Telegram в связи с нарушением немецкого права и напомнил, что компания должна назначить контактное лицо в стране и обеспечить работу механизма для уведомления соцсети о противоправном контенте.Захарова в своем Telegram канале напомнила, что ранее Фезер в интервью газете Zeit прямо допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства, а высказанную угрозу усилил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, который в интервью Bild am Sonntag пригрозил создателю мессенджера Павлу Дурову многомиллионными штрафами."Да, официальный Берлин публично объявил войну "Телеге". Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно, - написала Захарова.

https://ria.ru/20211221/telegram-1764648710.html

https://ria.ru/20211228/kampaniya-1765918963.html

берлин (город)

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), германия, мвд германии, мария захарова, россия