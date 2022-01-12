Германия публично объявила войну Telegram, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: Германия публично объявила войну мессенджеру Telegram
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Германия публично объявила войну мессенджеру Telegram, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней меры, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. Кроме этого, министр юстиции Германии Марко Бушман анонсировал "миллионные" штрафы мессенджеру Telegram в связи с нарушением немецкого права и напомнил, что компания должна назначить контактное лицо в стране и обеспечить работу механизма для уведомления соцсети о противоправном контенте.
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Захарова в своем Telegram канале напомнила, что ранее Фезер в интервью газете Zeit прямо допустила блокировку мессенджера Telegram в стране в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства, а высказанную угрозу усилил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, который в интервью Bild am Sonntag пригрозил создателю мессенджера Павлу Дурову многомиллионными штрафами.
"Да, официальный Берлин публично объявил войну "Телеге". Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно, - написала Захарова.
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