Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не рассуждать о России
Представитель МИД Захарова призвала Нуланд больше думать о США, а не рассуждать о России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала замгоссекретаря США Виктории Нуланд думать о своей стране, а не том, куда бы стоило сделать вложения, будь она гражданкой России.
В своем Telegram-канале Захарова написала: "Виктория Нуланд: "Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег".
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Комментируя высказывание Нуланд, Захарова указала: "Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот".
"О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру", - написала Захарова.
"А если вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка - таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира", - добавила она.
"Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как "холодной зимой", так и "горячим летом", или прекратите выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа Гуайдо или Тихановской", - заметила Захарова.
"Не знаете, за что хвататься? Philadelphia Badlands или Camden - на выбор. Удачи", - заключила официальный представитель МИД РФ.
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