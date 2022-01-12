https://ria.ru/20220112/zakharova-1767498334.html

Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не рассуждать о России

Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не рассуждать о России - РИА Новости, 12.01.2022

Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не рассуждать о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала замгоссекретаря США Виктории Нуланд думать о своей стране, а не том, куда бы стоило сделать... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T14:31

2022-01-12T14:31

2022-01-12T14:31

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала замгоссекретаря США Виктории Нуланд думать о своей стране, а не том, куда бы стоило сделать вложения, будь она гражданкой России.В своем Telegram-канале Захарова написала: "Виктория Нуланд: "Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег".Комментируя высказывание Нуланд, Захарова указала: "Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот"."О качестве американского образования красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома. Система здравоохранения США во время пандемии наглядно продемонстрировала свой уровень как населению страны, так и всему миру", - написала Захарова."А если вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка - таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира", - добавила она."Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию как "холодной зимой", так и "горячим летом", или прекратите выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа Гуайдо или Тихановской", - заметила Захарова."Не знаете, за что хвататься? Philadelphia Badlands или Camden - на выбор. Удачи", - заключила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20211209/zakharova-1763033058.html

https://ria.ru/20211202/zakharova-1761898226.html

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в мире, сша, европа, виктория нуланд, мария захарова, россия