https://ria.ru/20220112/vooruzhenie-1767556241.html

Грушко: Россия констатирует полную деградацию контроля над вооружениями

Грушко: Россия констатирует полную деградацию контроля над вооружениями - РИА Новости, 12.01.2022

Грушко: Россия констатирует полную деградацию контроля над вооружениями

Замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что российская сторона констатирует полную деградацию контроля над вооружениями. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:21

2022-01-12T19:21

2022-01-12T20:16

в мире

вооружение

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россия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что российская сторона констатирует полную деградацию контроля над вооружениями."…Третий фактор - это полная деградация системы контроля над вооружениями, тут никакой тайны нет, факты все известны", - сказал Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия НАТО.Он напомнил, что началось все с выхода США из договора по ПРО, затем странам НАТО не разрешили адаптировать ДОВСЕ, договор ДРСМД и прошлогодний договор по "открытому небу".

https://ria.ru/20220112/grushko-1767558842.html

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в мире, вооружение, сша, александр грушко, нато, совет россия-нато, россия