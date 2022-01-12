https://ria.ru/20220112/vooruzhenie-1767556241.html
Грушко: Россия констатирует полную деградацию контроля над вооружениями
Грушко: Россия констатирует полную деградацию контроля над вооружениями - РИА Новости, 12.01.2022
Грушко: Россия констатирует полную деградацию контроля над вооружениями
Замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что российская сторона констатирует полную деградацию контроля над вооружениями. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T19:21
2022-01-12T19:21
2022-01-12T20:16
в мире
вооружение
сша
александр грушко
нато
совет россия-нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765691721_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_062ea4c5a2ef456126d47b508fd2c0f7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что российская сторона констатирует полную деградацию контроля над вооружениями."…Третий фактор - это полная деградация системы контроля над вооружениями, тут никакой тайны нет, факты все известны", - сказал Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия НАТО.Он напомнил, что началось все с выхода США из договора по ПРО, затем странам НАТО не разрешили адаптировать ДОВСЕ, договор ДРСМД и прошлогодний договор по "открытому небу".
https://ria.ru/20220112/grushko-1767558842.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765691721_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_09e17469e5e76484d86d260d7a55e17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооружение, сша, александр грушко, нато, совет россия-нато, россия
19:21 12.01.2022 (обновлено: 20:16 12.01.2022)
Грушко: Россия констатирует полную деградацию контроля над вооружениями
Замглавы МИД Грушко: Россия констатирует полную деградацию контроля над вооружениями