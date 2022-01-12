18:59 12.01.2022 (обновлено: 19:00 12.01.2022)
На Украину не пустили детские книги из-за российской символики
На Украине не разрешили ввезти из России три детские книги из-за российской символики
Зимний Киев
КИЕВ, 12 янв - РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не разрешил ввозить из РФ три детских книги о машинах и с тестами для малышей из-за российской символики, посчитав, что они нацелены на "милитаризацию сознания детей", сообщила пресс-служба регулятора в среду.
"Госкомтелерадио не разрешило украинскому импортеру ввоз с территории России для распространения в Украине еще трех детских книг, в которых была обнаружена пропаганда государства-агрессора... Детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" "Стихи о машинах малышам", "Транспорт", "Тесты для малышей 2–3 года" рассчитаны на самых маленьких читателей. Соответственно, имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, символика коммунистического режима", - говорится в сообщении на сайте Госкомтелерадио.
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Отмечается, что импортеру было отказано на основании закона Украины "Об издательском деле". Эксперты сочли, что эти книги нацелены на "милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам".
В декабре 2021 года Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины не дал разрешение на ввоз в страну пяти детских книг из России, в том числе из-за хвалебного стихотворения о ВС РФ и выделения среди заслуг Екатерины II увеличения российской армии.
В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.