https://ria.ru/20220112/tovarooborot-1767331730.html

Алексей Савицкий: товарооборот с КНР в 2022 году может вырасти на 12-18%

Алексей Савицкий: товарооборот с КНР в 2022 году может вырасти на 12-18% - РИА Новости, 12.01.2022

Алексей Савицкий: товарооборот с КНР в 2022 году может вырасти на 12-18%

На фоне пандемии коронавируса двусторонняя торговля между РФ и КНР выросла, вопреки общемировым тенденциям. За 11 месяцев 2021 года общий объем двусторонней... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:29

2022-01-12T13:29

2022-01-12T13:29

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МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне пандемии коронавируса двусторонняя торговля между РФ и КНР выросла, вопреки общемировым тенденциям. За 11 месяцев 2021 года общий объем двусторонней торговли составил более 130 миллиардов долларов, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.По прогнозам ведомств обеих стран масштабы росийско-китайской торговли в 2022 году способны установить новый исторический максимум, комментирует глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.

https://ria.ru/20211220/tovarooborot-1764529978.html

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Алексей Савицкий: Товарооборот с КНР в 2022 году может вырасти на 12-18% Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне пандемии коронавируса двусторонняя торговля между РФ и КНР выросла, вопреки общемировым тенденциям. За 11 месяцев 2021 года общий объем двусторонней торговли составил более 130 миллиардов долларов, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По прогнозам ведомств обеих стран масштабы росийско-китайской торговли в 2022 году способны установить новый исторический максимум, комментирует глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий. 2022-01-12T13:29 true PT2M24S

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экономика, китай, алексей савицкий, россия