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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220112/tovarooborot-1767331730.html
Алексей Савицкий: товарооборот с КНР в 2022 году может вырасти на 12-18%
Алексей Савицкий: товарооборот с КНР в 2022 году может вырасти на 12-18% - РИА Новости, 12.01.2022
Алексей Савицкий: товарооборот с КНР в 2022 году может вырасти на 12-18%
На фоне пандемии коронавируса двусторонняя торговля между РФ и КНР выросла, вопреки общемировым тенденциям. За 11 месяцев 2021 года общий объем двусторонней... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:29
2022-01-12T13:29
россия-китай: главное
экономика
китай
алексей савицкий
россия
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МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне пандемии коронавируса двусторонняя торговля между РФ и КНР выросла, вопреки общемировым тенденциям. За 11 месяцев 2021 года общий объем двусторонней торговли составил более 130 миллиардов долларов, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.По прогнозам ведомств обеих стран масштабы росийско-китайской торговли в 2022 году способны установить новый исторический максимум, комментирует глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.
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Алексей Савицкий: Товарооборот с КНР в 2022 году может вырасти на 12-18%
Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне пандемии коронавируса двусторонняя торговля между РФ и КНР выросла, вопреки общемировым тенденциям. За 11 месяцев 2021 года общий объем двусторонней торговли составил более 130 миллиардов долларов, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По прогнозам ведомств обеих стран масштабы росийско-китайской торговли в 2022 году способны установить новый исторический максимум, комментирует глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.
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экономика, китай, алексей савицкий, россия
13:29 12.01.2022
 

Алексей Савицкий: товарооборот с КНР в 2022 году может вырасти на 12-18%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель китайской редакции Алексей Савицкий
Руководитель китайской редакции Алексей Савицкий - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". На фоне пандемии коронавируса двусторонняя торговля между РФ и КНР выросла, вопреки общемировым тенденциям. За 11 месяцев 2021 года общий объем двусторонней торговли составил более 130 миллиардов долларов, увеличившись на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
По прогнозам ведомств обеих стран масштабы росийско-китайской торговли в 2022 году способны установить новый исторический максимум, комментирует глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 13:04Россия-Китай: Главное
Товарооборот Хэйлунцзяна с РФ в январе-ноябре 2021 года вырос на 32,4%
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайАлексей СавицкийРоссия
 
 
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