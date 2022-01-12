https://ria.ru/20220112/tigrenok-1767429624.html

В Приморье пытаются спасти амурского тигренка с некрозом тканей на морде

В Приморье пытаются спасти амурского тигренка с обморожениями - РИА Новости, 12.01.2022

В Приморье пытаются спасти амурского тигренка с некрозом тканей на морде

Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого с ранениями и обморожениями нашли перед Новым годом в Анучинском районе, зверю... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T03:59

2022-01-12T03:59

2022-01-12T07:04

происшествия

общество

приморский край

анучинский район

владивосток

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого с ранениями и обморожениями нашли перед Новым годом в Анучинском районе, зверю провели операцию, заявили в Центре "Амурский тигр"."Тигренка обнаружил местный рыбак на берегу реки в Анучинском районе Приморского края. Человек поспешил сообщить о находке в охотнадзор, инспекторы оперативно прибыли на место и изъяли хищника из дикой природы. Ветеринарный врач, входящий в состав конфликтной группы, оказал первую помощь и ввел необходимые ветеринарные препараты", — говорится в сообщении.Тигренок оказался самкой в возрасте четырех-пяти месяцев. Внешний осмотр показал, что она сильно истощена, из-за чего у нее обморожен кончик хвоста, на морде образовался некроз тканей. Развитию обморожения морды способствовала травмированная нижняя челюсть. На нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей."Характер травм и их состояние позволили нам достаточно точно смоделировать картину того, что произошло в лесу. В поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя "согреть" и получил обморожения травмированных тканей и хвоста", — отмечает генеральный директор Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.Он уточнил, что к моменту, когда тигренка отогрели, мертвые ткани уже, по сути, сгнили. Сейчас у зверя есть шанс на выживание, но борьба за его жизнь и здоровье продолжаются, добавил Арамилев.Врачи купировали отмерший кончик хвоста, был проведен курс антибиотиков и обеспечено спецпитание. Спустя несколько дней состояние тигрицы начало улучшаться. За последующую неделю она набрала 10 килограммов при первоначальном весе в 20, стала больше двигаться и проявлять здоровую реакцию дикого хищника на человека — шипеть на людей.Операцию по восстановлению мышечной ткани на нижней челюсти провели с привлечением врача Владивостокской клинической больницы № 2 Никиты Верещака и ассистента Андрея Продана, которые год назад делали операцию тигренку по кличке Росомаха — тогда зверю восстанавливали лапу.Врачи переместили на челюсть тигрицы кожный лоскут, чтобы восстановить дефект кожных покровов и мягких тканей и предотвратить умерщвление костных структур. Операция длилась 2,5 часа, по мнению врачей, она прошла успешно. Очередной осмотр зверя пройдет через неделю. Специалисты отмечают, что если швы благополучно заживут и перенесенная травма не будет доставлять хищнице дискомфорта, то, возможно, тигрицу в будущем удастся вернуть в дикую природу.Без матери тигренок мог остаться по нескольким причинам, в том числе естественным. Тигрица могла уйти на длительную охоту и по прошествии определенного времени движимый голодом тигренок отправился по глубокому снегу на ее поиски. Известны и случаи, когда отдельные тигрицы теряли свои выводки в силу недостаточности материнских навыков. Специалисты проверяют все версии.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в России превышает 600 особей.

https://ria.ru/20220111/tigr-1767198035.html

https://ria.ru/20220106/obschenie-1766691823.html

https://ria.ru/20211227/tigritsa-1765582466.html

приморский край

анучинский район

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происшествия, общество, приморский край, анучинский район, владивосток, сергей арамилев, центр "амурский тигр", россия