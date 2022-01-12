Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/tigrenok-1767429624.html
В Приморье пытаются спасти амурского тигренка с некрозом тканей на морде
В Приморье пытаются спасти амурского тигренка с обморожениями - РИА Новости, 12.01.2022
В Приморье пытаются спасти амурского тигренка с некрозом тканей на морде
Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого с ранениями и обморожениями нашли перед Новым годом в Анучинском районе, зверю... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T03:59
2022-01-12T07:04
происшествия
общество
приморский край
анучинский район
владивосток
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148724/79/1487247940_0:203:1586:1095_1920x0_80_0_0_bca6f82e1471f95adfafa1cce36e04c9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого с ранениями и обморожениями нашли перед Новым годом в Анучинском районе, зверю провели операцию, заявили в Центре "Амурский тигр"."Тигренка обнаружил местный рыбак на берегу реки в Анучинском районе Приморского края. Человек поспешил сообщить о находке в охотнадзор, инспекторы оперативно прибыли на место и изъяли хищника из дикой природы. Ветеринарный врач, входящий в состав конфликтной группы, оказал первую помощь и ввел необходимые ветеринарные препараты", — говорится в сообщении.Тигренок оказался самкой в возрасте четырех-пяти месяцев. Внешний осмотр показал, что она сильно истощена, из-за чего у нее обморожен кончик хвоста, на морде образовался некроз тканей. Развитию обморожения морды способствовала травмированная нижняя челюсть. На нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей."Характер травм и их состояние позволили нам достаточно точно смоделировать картину того, что произошло в лесу. В поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя "согреть" и получил обморожения травмированных тканей и хвоста", — отмечает генеральный директор Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.Он уточнил, что к моменту, когда тигренка отогрели, мертвые ткани уже, по сути, сгнили. Сейчас у зверя есть шанс на выживание, но борьба за его жизнь и здоровье продолжаются, добавил Арамилев.Врачи купировали отмерший кончик хвоста, был проведен курс антибиотиков и обеспечено спецпитание. Спустя несколько дней состояние тигрицы начало улучшаться. За последующую неделю она набрала 10 килограммов при первоначальном весе в 20, стала больше двигаться и проявлять здоровую реакцию дикого хищника на человека — шипеть на людей.Операцию по восстановлению мышечной ткани на нижней челюсти провели с привлечением врача Владивостокской клинической больницы № 2 Никиты Верещака и ассистента Андрея Продана, которые год назад делали операцию тигренку по кличке Росомаха — тогда зверю восстанавливали лапу.Врачи переместили на челюсть тигрицы кожный лоскут, чтобы восстановить дефект кожных покровов и мягких тканей и предотвратить умерщвление костных структур. Операция длилась 2,5 часа, по мнению врачей, она прошла успешно. Очередной осмотр зверя пройдет через неделю. Специалисты отмечают, что если швы благополучно заживут и перенесенная травма не будет доставлять хищнице дискомфорта, то, возможно, тигрицу в будущем удастся вернуть в дикую природу.Без матери тигренок мог остаться по нескольким причинам, в том числе естественным. Тигрица могла уйти на длительную охоту и по прошествии определенного времени движимый голодом тигренок отправился по глубокому снегу на ее поиски. Известны и случаи, когда отдельные тигрицы теряли свои выводки в силу недостаточности материнских навыков. Специалисты проверяют все версии.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в России превышает 600 особей.
https://ria.ru/20220111/tigr-1767198035.html
https://ria.ru/20220106/obschenie-1766691823.html
https://ria.ru/20211227/tigritsa-1765582466.html
приморский край
анучинский район
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148724/79/1487247940_0:55:1586:1244_1920x0_80_0_0_95c06ce8049bb3d0de94b22b25aeefc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, общество, приморский край, анучинский район, владивосток, сергей арамилев, центр "амурский тигр", россия
03:59 12.01.2022 (обновлено: 07:04 12.01.2022)
 
В Приморье пытаются спасти амурского тигренка с обморожениями

В Приморском крае пытаются спасти травмированного амурского тигренка с обморожениями

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигренок в Приморском сафари-парке
Тигренок в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Тигренок в Приморском сафари-парке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Специалисты в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигренку, которого с ранениями и обморожениями нашли перед Новым годом в Анучинском районе, зверю провели операцию, заявили в Центре "Амурский тигр".
"Тигренка обнаружил местный рыбак на берегу реки в Анучинском районе Приморского края. Человек поспешил сообщить о находке в охотнадзор, инспекторы оперативно прибыли на место и изъяли хищника из дикой природы. Ветеринарный врач, входящий в состав конфликтной группы, оказал первую помощь и ввел необходимые ветеринарные препараты", — говорится в сообщении.
Тигренок оказался самкой в возрасте четырех-пяти месяцев. Внешний осмотр показал, что она сильно истощена, из-за чего у нее обморожен кончик хвоста, на морде образовался некроз тканей. Развитию обморожения морды способствовала травмированная нижняя челюсть. На нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей.
"Характер травм и их состояние позволили нам достаточно точно смоделировать картину того, что произошло в лесу. В поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего столкнулся с собакой и в ходе конфликта получил прокусы мягких тканей морды. Из-за истощения в лютые морозы не смог себя "согреть" и получил обморожения травмированных тканей и хвоста", — отмечает генеральный директор Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 07:52Туризм
В Приморье на фото попал тигр "с семью лапами"
Он уточнил, что к моменту, когда тигренка отогрели, мертвые ткани уже, по сути, сгнили. Сейчас у зверя есть шанс на выживание, но борьба за его жизнь и здоровье продолжаются, добавил Арамилев.
Врачи купировали отмерший кончик хвоста, был проведен курс антибиотиков и обеспечено спецпитание. Спустя несколько дней состояние тигрицы начало улучшаться. За последующую неделю она набрала 10 килограммов при первоначальном весе в 20, стала больше двигаться и проявлять здоровую реакцию дикого хищника на человека — шипеть на людей.
Операцию по восстановлению мышечной ткани на нижней челюсти провели с привлечением врача Владивостокской клинической больницы № 2 Никиты Верещака и ассистента Андрея Продана, которые год назад делали операцию тигренку по кличке Росомаха — тогда зверю восстанавливали лапу.
Амурский тигр
6 января, 03:22
В Приморье сняли на видео "общение" амурского тигра и вороны
Врачи переместили на челюсть тигрицы кожный лоскут, чтобы восстановить дефект кожных покровов и мягких тканей и предотвратить умерщвление костных структур. Операция длилась 2,5 часа, по мнению врачей, она прошла успешно. Очередной осмотр зверя пройдет через неделю. Специалисты отмечают, что если швы благополучно заживут и перенесенная травма не будет доставлять хищнице дискомфорта, то, возможно, тигрицу в будущем удастся вернуть в дикую природу.
Без матери тигренок мог остаться по нескольким причинам, в том числе естественным. Тигрица могла уйти на длительную охоту и по прошествии определенного времени движимый голодом тигренок отправился по глубокому снегу на ее поиски. Известны и случаи, когда отдельные тигрицы теряли свои выводки в силу недостаточности материнских навыков. Специалисты проверяют все версии.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2021 года число этих хищников в России превышает 600 особей.
Амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 02:58Хорошие новости
В ЕАО амурская тигрица Светлая в третий раз стала мамой
 
ПроисшествияОбществоПриморский крайАнучинский районВладивостокСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
01:46Пушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против Путина
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Лента новостейМолния
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле странойПушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против ПутинаБелый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"