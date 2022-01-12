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США не думают о безопасности своих союзников, считает Володин
США не думают о безопасности своих союзников, считает Володин - РИА Новости, 12.01.2022
США не думают о безопасности своих союзников, считает Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что США, проводя политику собственной исключительности, не... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T08:33
2022-01-12T08:56
сша
вячеслав володин
оон
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госдума рф
совет россия-нато
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цены на нефть
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Как отметил Володин, на сегодняшний день ООН Вашингтону оказывается ненужной: в обход нее принимаются решения о бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств."Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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сша, вячеслав володин, оон, вена, госдума рф, совет россия-нато, telegram (приложение), цены на нефть, россия
08:33 12.01.2022 (обновлено: 08:56 12.01.2022)
 
США не думают о безопасности своих союзников, считает Володин

Спикер Госдумы Володин: США не думают о безопасности своих союзников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников.
РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как отметил Володин, на сегодняшний день ООН Вашингтону оказывается ненужной: в обход нее принимаются решения о бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств.
"Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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СШАВячеслав ВолодинООНВенаГосдума РФСовет Россия-НАТОTelegram (приложение)Цены на нефтьРоссия
 
 
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