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США не думают о безопасности своих союзников, считает Володин

США не думают о безопасности своих союзников, считает Володин - РИА Новости, 12.01.2022

США не думают о безопасности своих союзников, считает Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что США, проводя политику собственной исключительности, не... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:33

2022-01-12T08:33

2022-01-12T08:56

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Как отметил Володин, на сегодняшний день ООН Вашингтону оказывается ненужной: в обход нее принимаются решения о бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств."Европейским государствам бы возмутиться: случись что, полыхнет здесь, а не за океаном. США, проводя политику собственной исключительности, не думают о безопасности своих союзников", - написал Володин в своем Telegram-канале.

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