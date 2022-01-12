https://ria.ru/20220112/sotrudnichestvo-1767330951.html

Сотрудничество ВС Китая и России не нацелено на какую-либо третью сторону

Сотрудничество ВС Китая и России не нацелено на какую-либо третью сторону - РИА Новости, 12.01.2022

Сотрудничество ВС Китая и России не нацелено на какую-либо третью сторону

Боевые корабли России и Китая С 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Эта операция является частью годового РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:27

2022-01-12T13:27

2022-01-12T13:27

россия-китай: главное

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алексей савицкий

россия

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МОСКВА, 12 янв – Проект "Россия-Китай: Главное". Боевые корабли России и Китая С 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Эта операция является частью годового плана сотрудничества между вооруженными силами Китая и России и не нацелена на какую-либо третью сторону. Согласно официальным сообщениям, задачей патрулирования стали демонстрация флагов двух стран, поддержание мира и стабильности в азиатско-тихоокеанском регионе. Также в число задач вошла охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.Совместные военные учения повышают способность обеих стран по противодействию угрозам безопасности на море и поддержания мира и стабильности в регионе, считает глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий.

https://ria.ru/20211231/diplomatiya-1766206211.html

китай

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2022

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Сотрудничество ВС Китая и России не нацелено на какую-либо третью сторону Проект "Россия-Китай: Главное". Боевые корабли России и Китая С 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Эта операция является частью годового плана сотрудничества между вооруженными силами Китая и России и не нацелена на какую-либо третью сторону. Согласно официальным сообщениям, задачей патрулирования стали демонстрация флагов двух стран, поддержание мира и стабильности в азиатско-тихоокеанском регионе. Также в число задач вошла охрана объектов морской экономической деятельности двух стран. Совместные военные учения повышают способность обеих стран по противодействию угрозам безопасности на море и поддержания мира и стабильности в регионе, считает глава представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Китае, руководитель китайской редакции Алексей Савицкий. 2022-01-12T13:27 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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китай, алексей савицкий, россия