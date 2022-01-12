https://ria.ru/20220112/son-1767428984.html

Врач рассказал, чем опасны длительные проблемы со сном

Врач рассказал, чем опасны длительные проблемы со сном - РИА Новости, 12.01.2022

Врач рассказал, чем опасны длительные проблемы со сном

Длительные проблемы со сном могут стать причиной серьезных заболеваний сердца и мозга, помочь в борьбе с бессоницей могут прогулки и полное отсутствие света в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T03:24

2022-01-12T03:24

2022-01-12T03:24

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Длительные проблемы со сном могут стать причиной серьезных заболеваний сердца и мозга, помочь в борьбе с бессоницей могут прогулки и полное отсутствие света в комнате перед сном, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.Он уточнил, что "жизнь в непривычном ритме в течение 10 дней, что мы можем отмечать в новогодние праздники, и затем возврат к привычному графику, у здоровых людей не приводит к болезненным состояниям и организм достаточно быстро восстанавливается". "В других случаях требуется обращение к врачу, знакомому с хрономедициной", - добавил доктор медицинских наук.Как правило, по его словам, при недлительном нарушении биоритмов, патологических форм такие состояния не приобретают. "У здоровых людей суточный, или циркадный ритм восстанавливается спонтанно и достаточно быстро – в течение одного-трех дней", - объяснил врач.Для того, чтобы поскорее прийти в норму необходимо гулять на свежем воздухе за 1 час до сна, спать в полной темноте и в комнате с температурой воздуха около 20 градусов, не смотреть телевизор и гаджеты перед сном, а также включать в комнате за несколько часов до отхода ко сну свет теплых оттенков.Кроме того, Хомяков напомнил, что в настоящее время применяются препараты с мелатонином для лечения десинхронозов – патологических состояний нарушения биоритмов. "Эффективность мелатонина не вполне доказана в клинических исследованиях. Однако мелатонин достаточно широко применяется для адаптации к перемене часовых поясов (джет-лаг), а также для восстановления цикла сна-бодрствования после нарушений суточных ритмов. Препараты мелатонина безопасны, терапевтическое окно, или диапазон дозировок препарата, достаточно широк. Мелатонин будет полезен пожилым пациентам, у которых снижена продукция эндогенного мелатонина эпифизом", - заключил он.

https://ria.ru/20211109/son-1758297644.html

https://ria.ru/20211215/stress-1763855604.html

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общество, москва, здоровье, россия, коронавирус covid-19, сергей хомяков