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Дети погибших на шахте "Листвяжная" побывают на экскурсии в Москве
Дети погибших на шахте "Листвяжная" побывают на экскурсии в Москве - РИА Новости, 12.01.2022
Дети погибших на шахте "Листвяжная" побывают на экскурсии в Москве
Дети погибших шахтеров и горноспасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе побывают на трехдневной экскурсии в Москве, сообщила в Instagram председатель Совета... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T08:39
2022-01-12T08:39
кемеровская область
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 12 янв – РИА Новости. Дети погибших шахтеров и горноспасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе побывают на трехдневной экскурсии в Москве, сообщила в Instagram председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева по итогам встречи с вдовами и родственниками погибших."АО "Первый канал" предложил организовать для детей, потерявших отцов, экскурсию в Останкино, а Союз коллекционеров России показать уникальные коллекции монет, марок и передать в дар начальные коллекции для развития интереса и собственно хобби. Так родилась идея о проведении экскурсионной поездки в Москву, которую разработали совместно с АО "Первый канал". Это будет трехдневный развлекательно-образовательный тур для ребят 7-18 лет, в рамках которого они побывают в Останкинской телебашне, посетят мультимедиа комплекс и поднимутся на обзорную площадку, чтобы полюбоваться видами Москвы с высоты 337 метров", – написала Цивилева.Председатель Совета попечительского совета уточнила, что ребята побывают и на ВДНХ, где познакомятся с различными достопримечательностями.Также в программе экскурсии посещение художественно-промышленной выставки "Уникальная Россия" и встреча с представителями Союза коллекционеров России. Кроме этого дети посетят Красную площадь, Парк Горького, храм Христа Спасителя и другие места.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
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кемеровская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:39 12.01.2022
 
Дети погибших на шахте "Листвяжная" побывают на экскурсии в Москве

Дети погибших на шахте "Листвяжная" побывают на трехдневной экскурсии в Москве

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Указатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 янв – РИА Новости. Дети погибших шахтеров и горноспасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе побывают на трехдневной экскурсии в Москве, сообщила в Instagram председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева по итогам встречи с вдовами и родственниками погибших.
"АО "Первый канал" предложил организовать для детей, потерявших отцов, экскурсию в Останкино, а Союз коллекционеров России показать уникальные коллекции монет, марок и передать в дар начальные коллекции для развития интереса и собственно хобби. Так родилась идея о проведении экскурсионной поездки в Москву, которую разработали совместно с АО "Первый канал". Это будет трехдневный развлекательно-образовательный тур для ребят 7-18 лет, в рамках которого они побывают в Останкинской телебашне, посетят мультимедиа комплекс и поднимутся на обзорную площадку, чтобы полюбоваться видами Москвы с высоты 337 метров", – написала Цивилева.
Председатель Совета попечительского совета уточнила, что ребята побывают и на ВДНХ, где познакомятся с различными достопримечательностями.
Также в программе экскурсии посещение художественно-промышленной выставки "Уникальная Россия" и встреча с представителями Союза коллекционеров России. Кроме этого дети посетят Красную площадь, Парк Горького, храм Христа Спасителя и другие места.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
Вчера, 17:28
Росприроднадзор не может получить данные о последствиях ЧП на "Листвяжной"
 
Кемеровская областьМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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