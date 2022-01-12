https://ria.ru/20220112/sakhalin-1767439414.html
На Сахалине нашли пропавшего в прошлом году подростка
На Сахалине нашли пропавшего в прошлом году подростка - РИА Новости, 12.01.2022
На Сахалине нашли пропавшего в прошлом году подростка
На Сахалине нашли живым подростка, пропавшего в конце декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T09:16
2022-01-12T09:16
2022-01-12T12:15
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сахалинская область
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россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв — РИА Новости. На Сахалине нашли живым подростка, пропавшего в конце декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.Семнадцатилетний молодой человек ушел из общежития одного из учебных заведений Южно-Сахалинска еще 21 декабря и с тех пор не давал о себе знать. Следователи возбудили по этому поводу уголовное дело."В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий подросток найден в Долинском районе. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он передан законным представителям", — рассказали в пресс-службе главка.Расследование продолжается: сотрудники СК намерены принять профилактические меры, а затем — процессуальное решение.
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происшествия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
09:16 12.01.2022 (обновлено: 12:15 12.01.2022)
На Сахалине нашли пропавшего в прошлом году подростка
Подростка, пропавшего в прошлом году, нашли живым и невредимым на Сахалине