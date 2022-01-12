https://ria.ru/20220112/razyasneniya-1767554574.html

Минобороны разъяснило НАТО военные аспекты проекта соглашения о гарантиях

Минобороны разъяснило НАТО военные аспекты проекта соглашения о гарантиях - РИА Новости, 12.01.2022

Минобороны разъяснило НАТО военные аспекты проекта соглашения о гарантиях

Замминистра обороны Александр Фомин на заседании совета Россия-НАТО дал разъяснения по военным аспектам российского проекта соглашения о гарантиях безопасности, РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:06

2022-01-12T19:06

2022-01-12T19:12

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александр фомин

совет россия-нато

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Замминистра обороны Александр Фомин на заседании совета Россия-НАТО дал разъяснения по военным аспектам российского проекта соглашения о гарантиях безопасности, сообщили в Минобороны России."Двенадцатого января 2022 года в городе Брюссель (Королевство Бельгия) состоялось заседание Совета Россия - НАТО, в ходе которого заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин довел российские оценки текущего состояния в сфере евробезопасности, а также дал разъяснения по военным аспектам российского проекта соглашения о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, ранее в понедельник в Женеве прошли двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг в Вене запланированы переговоры в формате РФ - ОБСЕ.

https://ria.ru/20220112/deeskalatsiya-1767554354.html

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в мире, нато, россия, сша, бельгия, александр фомин, совет россия-нато, обсе