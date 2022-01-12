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Госдеп потребовал разъяснений из-за учений на западе России
Госдеп потребовал разъяснений из-за учений на западе России - РИА Новости, 12.01.2022
Госдеп потребовал разъяснений из-за учений на западе России
Администрация США ожидает, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе страны военных учений... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T01:39
2022-01-12T11:18
в мире
киев
сша
дмитрий песков
нато
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Администрация США ожидает, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе страны военных учений или полностью их прекратит, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс."Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения", — сказал Прайс.Он добавил, что прогресс в российско-американских переговорах по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в "атмосфере деэскалации".Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, нед прайс, россия
01:39 12.01.2022 (обновлено: 11:18 12.01.2022)
 
Госдеп потребовал разъяснений из-за учений на западе России

Представитель Госдепа Прайс: США ждут от России разъяснений из-за учений на западе страны

© AP Photo / Pool/Alex BrandonПресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Администрация США ожидает, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе страны военных учений или полностью их прекратит, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения", — сказал Прайс.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Он добавил, что прогресс в российско-американских переговорах по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в "атмосфере деэскалации".
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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