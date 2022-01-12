https://ria.ru/20220112/rasshirenie-1767561402.html

Расширение НАТО не решает проблемы безопасности в Европе, подчеркнул Грушко

Расширение НАТО не решает проблемы безопасности в Европе, подчеркнул Грушко - РИА Новости, 12.01.2022

Расширение НАТО не решает проблемы безопасности в Европе, подчеркнул Грушко

Расширение НАТО не решает никаких проблем в области безопасности и не стирает разделительные линии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T19:56

2022-01-12T19:56

2022-01-12T20:05

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Расширение НАТО не решает никаких проблем в области безопасности и не стирает разделительные линии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Что касается в целом расширения НАТО, я сейчас не буду называть страны, мы всегда говорили о том, что расширение НАТО не решает никаких проблем в области безопасности. Расширение НАТО не стирает разделительные линии, а их приносит в ту сторону, куда оно (НАТО) расширяется", - сказал Грушко журналистам.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220112/nato-1767561228.html

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нато, в мире, сша, александр грушко, совет россия-нато, россия