https://ria.ru/20220112/prokurory-1767483060.html
Деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной, заявил Путин
Деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной, заявил Путин - РИА Новости, 12.01.2022
Деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной, заявил Путин
В последние годы в России деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:11
2022-01-12T13:11
2022-01-12T13:11
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В последние годы в России деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной, заявил президент РФ Владимир Путин."В наши дни прокуратура России делом доказывает свою историческую востребованность... Сегодня в работе прокуратуры много важных направлений, очень важных. И должен отметить, что в последние годы деятельность прокуроров стала более открытой, более наступательной и результативной", - сказал Путин на торжественном заседании в честь 300-летия прокуратуры РФ.
https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html
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общество, владимир путин, россия
Деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной, заявил Путин
Президент Путин: деятельность прокуроров стала более открытой и наступательной