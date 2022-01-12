https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767485495.html

Прокуратура выявляет более четырех миллионов нарушений в год, заявил Путин

Прокуратура выявляет более четырех миллионов нарушений в год, заявил Путин - РИА Новости, 12.01.2022

Прокуратура выявляет более четырех миллионов нарушений в год, заявил Путин

Прокуратура РФ выявляет в год более 4 миллионов нарушений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T13:25

2022-01-12T13:25

2022-01-12T13:25

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767481086_0:159:3302:2016_1920x0_80_0_0_36366083764d09bf375f64510a494955.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Прокуратура РФ выявляет в год более 4 миллионов нарушений, заявил президент РФ Владимир Путин."За прошедшее десятилетие в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры ежегодно выявляют и пресекают порядка 4 миллионов нарушений законов, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей. Все это значимые показатели для страны", - сказал Путин на торжественном заседании в честь 300-летия прокуратуры РФ.

https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия