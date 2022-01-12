https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767485495.html
Прокуратура выявляет более четырех миллионов нарушений в год, заявил Путин
Прокуратура выявляет более четырех миллионов нарушений в год, заявил Путин - РИА Новости, 12.01.2022
Прокуратура выявляет более четырех миллионов нарушений в год, заявил Путин
Прокуратура РФ выявляет в год более 4 миллионов нарушений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:25
2022-01-12T13:25
2022-01-12T13:25
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Прокуратура РФ выявляет в год более 4 миллионов нарушений, заявил президент РФ Владимир Путин."За прошедшее десятилетие в рамках общего надзора за исполнением законов прокуроры ежегодно выявляют и пресекают порядка 4 миллионов нарушений законов, восстанавливают права людей, добились возвращения в федеральный бюджет миллиардов рублей. Все это значимые показатели для страны", - сказал Путин на торжественном заседании в честь 300-летия прокуратуры РФ.
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общество, владимир путин, россия
Прокуратура выявляет более четырех миллионов нарушений в год, заявил Путин
Президент Путин: прокуратура выявляет более четырех миллионов нарушений в год