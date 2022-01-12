Путин отметил важность сохранения широких надзорных функций прокуратуры
Президент Путин отметил важность сохранения широких надзорных функций прокуратуры
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры
© POOL
Президент РФ Владимир Путин Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным сохранение широких надзорных функций Прокуратуры и отказ от идеи сведения их лишь к гособвинению в суде: прокуроры в дальнейшем многое сделали для единства и развития страны, отметил он.
Выступая на торжественном заседании, посвященном трехсотлетию со дня образования органов прокуратуры, Путин напомнил, что Прокуратура сыграла крайне важную, значимую роль в период социальных, экономических трансформаций в России в 1990-е годы.
"Отмечу, что на этом сложном, переходном этапе звучали предложения свести функции Прокуратуры лишь к поддержанию гособвинения в суде. Однако широкие надзорные полномочия ведомства были все-таки сохранены, и прокуроры в дальнейшем многое сделали для укрепления правового и экономического единства страны", - сказал он.
"И больше того - многое сделали, говорю это с полным знанием того, что происходило, для ее (страны - ред.) территориальной целостности. Для совершенствования нормотрворческой и правоприменительной практики. Для борьбы с криминалом и коррупцией. В целом активно содействовали развитию России как суверенного демократического правового социального государства", - добавил Путин.