Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767482246.html
Путин отметил важность сохранения широких надзорных функций прокуратуры
Путин отметил важность сохранения широких надзорных функций прокуратуры - РИА Новости, 12.01.2022
Путин отметил важность сохранения широких надзорных функций прокуратуры
Президент России Владимир Путин считает важным сохранение широких надзорных функций Прокуратуры и отказ от идеи сведения их лишь к гособвинению в суде:... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:09
2022-01-12T13:09
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767481335_0:52:3255:1883_1920x0_80_0_0_a086f6493a61f29c48d5d78b211fdc45.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным сохранение широких надзорных функций Прокуратуры и отказ от идеи сведения их лишь к гособвинению в суде: прокуроры в дальнейшем многое сделали для единства и развития страны, отметил он.Выступая на торжественном заседании, посвященном трехсотлетию со дня образования органов прокуратуры, Путин напомнил, что Прокуратура сыграла крайне важную, значимую роль в период социальных, экономических трансформаций в России в 1990-е годы."Отмечу, что на этом сложном, переходном этапе звучали предложения свести функции Прокуратуры лишь к поддержанию гособвинения в суде. Однако широкие надзорные полномочия ведомства были все-таки сохранены, и прокуроры в дальнейшем многое сделали для укрепления правового и экономического единства страны", - сказал он."И больше того - многое сделали, говорю это с полным знанием того, что происходило, для ее (страны - ред.) территориальной целостности. Для совершенствования нормотрворческой и правоприменительной практики. Для борьбы с криминалом и коррупцией. В целом активно содействовали развитию России как суверенного демократического правового социального государства", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html
https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767425487.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767481335_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_5d479285a32fd76654b07c7fe3516f9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия
13:09 12.01.2022
 
Путин отметил важность сохранения широких надзорных функций прокуратуры

Президент Путин отметил важность сохранения широких надзорных функций прокуратуры

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры
Президент РФ Владимир Путин Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин Путин выступает на торжественном заседании, посвящённом 300-летию со дня образования органов прокуратуры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным сохранение широких надзорных функций Прокуратуры и отказ от идеи сведения их лишь к гособвинению в суде: прокуроры в дальнейшем многое сделали для единства и развития страны, отметил он.
Выступая на торжественном заседании, посвященном трехсотлетию со дня образования органов прокуратуры, Путин напомнил, что Прокуратура сыграла крайне важную, значимую роль в период социальных, экономических трансформаций в России в 1990-е годы.
Сотрудники прокуратуры РФ перед началом торжественного мероприятия, посвященного 298-й годовщине образования российской прокуратуры - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
00:31
День работника прокуратуры в России
"Отмечу, что на этом сложном, переходном этапе звучали предложения свести функции Прокуратуры лишь к поддержанию гособвинения в суде. Однако широкие надзорные полномочия ведомства были все-таки сохранены, и прокуроры в дальнейшем многое сделали для укрепления правового и экономического единства страны", - сказал он.
"И больше того - многое сделали, говорю это с полным знанием того, что происходило, для ее (страны - ред.) территориальной целостности. Для совершенствования нормотрворческой и правоприменительной практики. Для борьбы с криминалом и коррупцией. В целом активно содействовали развитию России как суверенного демократического правового социального государства", - добавил Путин.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
01:03
Краснов поздравил коллег с 300-летием российской прокуратуры
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Вучич назвал Сербию нейтральной в военном отношении страной
01:46Пушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против Путина
01:39Белый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы Ирана
01:33Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
01:15Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут
00:26В Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ
00:18Страны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в Госдепе
23:52Госдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения России
23:32В Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метров
23:31Самолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в Москву
23:25Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
23:24В Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию России
23:13Мишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ
23:07Госдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении Украины
23:02Чешский премьер случайно выругался во время заседания
22:53Госдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
22:49В США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТО
22:45Онищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в США
22:36Рогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана
22:34Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"
Лента новостейМолния
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном отношении странойПушков озвучил последствия для США в случае санкций лично против ПутинаБелый дом обвинил Трампа в ускорении атомной программы ИранаВучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются ЗападомАналитик объяснил, какие вложения никогда не подведутВ Вене состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕСтраны Запада продолжат координацию по Украине, заявили в ГосдепеГосдеп не сообщил, дадут ли США письменный ответ на предложения РоссииВ Рязанской области пьяный водитель протащил полицейского несколько метровСамолет ВКС доставил еще 146 россиян из Казахстана в МосквуТокаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядковВ Киеве заявили о диалоге с Анкарой по противодействию РоссииМишина и Галлямов с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕГосдеп призвал Россию сохранять статус-кво в отношении УкраиныЧешский премьер случайно выругался во время заседанияГосдеп заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг УкраиныВ США поддержали идею возобновления работы миссий России и НАТООнищенко объяснил, почему в России болеют COVID-19 реже, чем в СШАРогозин заявил, что на Байконуре не рады министру информации Казахстана Скворцова: у 76% обследуемых в учреждениях ФМБА выявили "омикрон"