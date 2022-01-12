https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767481985.html
Путин призвал прокуратуру оправдывать доверие россиян
Путин призвал прокуратуру оправдывать доверие россиян - РИА Новости, 12.01.2022
Путин призвал прокуратуру оправдывать доверие россиян
Прокуроры должны ориентироваться на запросы людей, важно оправдать доверие россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного заседания,... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:05
2022-01-12T13:05
2022-01-12T13:05
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Прокуроры должны ориентироваться на запросы людей, важно оправдать доверие россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного заседания, посвященного 300-летию со дня образования органов прокуратуры."В своей работе прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на решение тех проблем, которые волнуют их больше всего. В прошлом году число обращений граждан в органы прокуратуры составило около 5 миллионов, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия, и важно оправдать это доверие", - сказал Путин.Он добавил, что прежде всего нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременной выплаты зарплат, социальных пособий, компенсаций, а также, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь, в первую очередь, инвалиды, пенсионеры, дети-сирот, малоимущие и многодетные семьи.
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общество, владимир путин, россия
Путин призвал прокуратуру оправдывать доверие россиян
Президент Путин: в работе прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Прокуроры должны ориентироваться на запросы людей, важно оправдать доверие россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин
в ходе торжественного заседания, посвященного 300-летию со дня образования органов прокуратуры.
"В своей работе прокуроры должны ориентироваться прежде всего на запросы людей, на решение тех проблем, которые волнуют их больше всего. В прошлом году число обращений граждан в органы прокуратуры составило около 5 миллионов, а это значит, что люди видят и ценят ваши усилия, и важно оправдать это доверие", - сказал Путин.
Он добавил, что прежде всего нужно быстро и внимательно реагировать на любые ущемления социальных прав граждан, добиваться своевременной выплаты зарплат, социальных пособий, компенсаций, а также, чтобы люди получали качественную медицинскую помощь, в первую очередь, инвалиды, пенсионеры, дети-сирот, малоимущие и многодетные семьи.