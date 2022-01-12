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Путин призвал прокуроров сотрудничать с правозащитниками
Путин призвал прокуроров сотрудничать с правозащитниками - РИА Новости, 12.01.2022
Путин призвал прокуроров сотрудничать с правозащитниками
Надзорную работу по системе исполнения наказаний нужно вести с правозащитниками, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к сотрудникам российской... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T13:03
2022-01-12T13:03
2022-01-12T13:03
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Надзорную работу по системе исполнения наказаний нужно вести с правозащитниками, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к сотрудникам российской прокуратуры."Необходимо усиление надзора за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Эту работу нужно вести во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями", - сказал Путин на торжественном заседании в честь 300-летия со дня образования органов прокуратуры.
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общество, владимир путин, россия
Путин призвал прокуроров сотрудничать с правозащитниками
Президент Путин прокурорам: в надзорной работе надо сотрудничать с правозащитниками