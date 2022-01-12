https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767478401.html

Путин отметил вклад прокуратуры в развитие судебной системы

Путин отметил вклад прокуратуры в развитие судебной системы - РИА Новости, 12.01.2022

Путин отметил вклад прокуратуры в развитие судебной системы

Президент РФ Владимир Путин на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов российской прокуратуры, заявил, что без ее вклада... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:45

2022-01-12T12:45

2022-01-12T12:58

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов российской прокуратуры, заявил, что без ее вклада невозможно представить развитие судебной системы."Роль прокуратуры повышалась и в екатерининский период, и в ходе реформ Александра II, и это было полностью оправдано. Прокуратура работала в нужном режиме, прокуроры контролировали работу ведущих государственных учреждений, оберегали интересы казны и поддерживали обвинение в судах. Без их вклада невозможно представить развитие отечественного законодательства и всей судебной системы", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html

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общество, владимир путин, россия