https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767478401.html
Путин отметил вклад прокуратуры в развитие судебной системы
Путин отметил вклад прокуратуры в развитие судебной системы - РИА Новости, 12.01.2022
Путин отметил вклад прокуратуры в развитие судебной системы
Президент РФ Владимир Путин на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов российской прокуратуры, заявил, что без ее вклада... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:45
2022-01-12T12:45
2022-01-12T12:58
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественном заседании, посвященном 300-летию со дня образования органов российской прокуратуры, заявил, что без ее вклада невозможно представить развитие судебной системы."Роль прокуратуры повышалась и в екатерининский период, и в ходе реформ Александра II, и это было полностью оправдано. Прокуратура работала в нужном режиме, прокуроры контролировали работу ведущих государственных учреждений, оберегали интересы казны и поддерживали обвинение в судах. Без их вклада невозможно представить развитие отечественного законодательства и всей судебной системы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html
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общество, владимир путин, россия
12:45 12.01.2022 (обновлено: 12:58 12.01.2022)
Путин отметил вклад прокуратуры в развитие судебной системы
Президент Путин: без вклада прокуратуры невозможно представить развитие судебной системы