https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767439662.html

Путин отметил роль прокуратуры в обеспечении прав и свобод граждан

Путин отметил роль прокуратуры в обеспечении прав и свобод граждан - РИА Новости, 12.01.2022

Путин отметил роль прокуратуры в обеспечении прав и свобод граждан

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания, подчеркнув, что в настоящее время прокуратура играет... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T09:20

2022-01-12T09:20

2022-01-12T09:20

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания, подчеркнув, что в настоящее время прокуратура играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.По мнению президента, все годы прокуратура выполняет высокую миссию – "твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества". Он подчеркнул, что сменявшиеся эпохи вносили коррективы в деятельность прокуратуры, "но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству"."Сегодня прокуратура, как единая, централизованная система, играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. Координируя работу правоохранительных органов, она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа", - говорится в поздравлении.Путин подчеркнул необходимость пресекать любые попытки несоблюдения трудового и социального законодательства, оказывать реальную поддержку наиболее уязвимым категориям граждан, помогать им добиваться справедливости в жизненных ситуациях.Российский лидер выразил уверенность, что прокуроры и впредь будут достойно решать ответственные задачи на благо народа России.Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.

https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html

https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767425487.html

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общество, владимир путин, россия