https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767155708.html

День работника прокуратуры в России

День работника прокуратуры в России - РИА Новости, 12.01.2022

День работника прокуратуры в России

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T00:31

2022-01-12T00:31

2022-01-12T00:31

справки

ссср

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/73/1563397387_0:452:2757:2003_1920x0_80_0_0_cb8172c5109151876dd46f70ba4a836c.jpg

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 года. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры. Петр I, создавая прокуратуру, поставил задачу "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Прокурор контролировал финансовую отчетность и ведомости коллегий. В соответствии с указом от 29 января (18 января по старому стилю) 1722 года "Об установлении должности прокуроров в надворных судах и о пределах компетенции надворных судов в делах и по доносам фискальским и прочих людей" прокуратура была поставлена над фискальными органами. Первым генерал-прокурором Сената император назначил Павла Ягужинского. В 1762 году уже императрица Екатерина II существенно реформировала Сенат: в круг обязанностей генерал-прокурора стало входить заведование юстицией, финансами, государственным казначейством и, как и прежде, государственным надзором за органами власти. При реформе государственного управления, предпринятой Александром I, с 1802 года институт прокуратуры стал составной частью вновь образованного министерства юстиции, а министр юстиции по должности стал генерал-прокурором. В таком виде эта должность просуществовала до февраля 1917 года, после чего была упразднена.28 мая 1922 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) принял первое "Положение о прокурорском надзоре", согласно которому в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена Государственная Прокуратура.В ноябре 1923 года была образована Прокуратура Верховного суда СССР, которой предоставили широкие полномочия – право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегий Верховного суда СССР.В июне 1933 года постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) Союза ССР было принято решение об учреждении Прокуратуры Союза ССР. Утвержденное в декабре 1933 года "Положение о Прокуратуре Союза ССР" определило правовой статус Прокуратуры СССР как самостоятельного государственного органа. Прокуратура Верховного Суда СССР была упразднена.В годы Великой Отечественной войны согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года "О военном положении", работа органов прокуратуры, как военных, так и территориальных, была перестроена на военный лад.В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял закон "О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР". Первым Генеральным прокурором СССР стал Константин Горшенин.В мае 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден законодательный акт "Положение о прокурорском надзоре в СССР", который возлагал на Генерального прокурора СССР высший надзор за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, а также гражданами СССР.После принятия в 1977 году новой Конституции СССР, на ее основе был разработан Закон о Прокуратуре СССР, утвержденный в ноябре 1979 года. К основным направлениям деятельности прокуратуры были отнесены: высший надзор за точным и единообразным исполнением законов, борьба с нарушениями законов об охране социалистической собственности, борьба с преступностью и другими правонарушениями, расследование преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, обеспечение неотвратимости ответственности за преступление и пр.17 января 1992 года, после распада СССР, был принят новый федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (с последующими изменениями). В дальнейшем в Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, в статье 129 был закреплен принцип единства и централизации системы органов прокуратуры.В принятом законе был упразднен надзор за исполнением законов гражданами, установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность, иным стало содержание прокурорского надзора.В результате преобразований прокуратура России структурно и функционально окончательно сформировалась в самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.В числе приоритетных направлений ее деятельности остаются борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны. В настоящее время органы прокуратуры придают большое значение своевременному информированию органов представительной и исполнительной власти всех уровней о состоянии законности в правоприменительной практике.Систему прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные организации, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры.С января 2020 года должность Генерального прокурора Российской Федерации занимает Игорь Краснов. В соответствии с указом президента РФ от 5 июля 2021 года, штатная численность органов прокуратуры составляет 51 тысячу 319 сотрудников, в том числе три тысячи 110 человек – штатная численность органов военной прокуратуры. Из них две тысячи 71 человек – военнослужащие и одна тысяча 39 человек – гражданский персонал.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, ссср, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия